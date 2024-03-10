Saadet Partisi Bağcılar adayı Erhan Açıkgöz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bağcılar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bağcılar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Bağcılar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bağcılar Belediye Başkan Adayı Erhan Açıkgöz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERHAN AÇIKGÖZ KİMDİR?

Erhan Açıkgöz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bağcılar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAĞCILAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bağcılar adayı belli oldu. Saadet Partisi Bağcılar Belediye Başkan Adayı Erhan Açıkgöz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.