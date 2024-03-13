Saadet Partisi Aziziye adayı Erdal Karagül kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Aziziye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Aziziye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Aziziye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Aziziye Belediye Başkan Adayı Erdal Karagül kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERDAL KARAGÜL KİMDİR?

Erdal Karagül, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Aziziye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AZİZİYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Aziziye adayı belli oldu. Saadet Partisi Aziziye Belediye Başkan Adayı Erdal Karagül oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.