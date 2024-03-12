Saadet Partisi Ayvalık adayı Ramazan Derdiman kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Ayvalık belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ayvalık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Ayvalık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ayvalık Belediye Başkan Adayı Ramazan Derdiman kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RAMAZAN DERDİMAN KİMDİR?

Ramazan Derdiman, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ayvalık belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AYVALIK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ayvalık adayı belli oldu. Saadet Partisi Ayvalık Belediye Başkan Adayı Ramazan Derdiman oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.