Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Ayvalık adayı Ramazan Derdiman kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Ayvalık belediye başkan adayı kim oldu?

Güncelleme:

Saadet Partisi'nin Balıkesir Ayvalık belediye başkan adayı, Ayvalık ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Ayvalık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ayvalık Belediye Başkan Adayı Ramazan Derdiman kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Ayvalık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Ayvalık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ayvalık Belediye Başkan Adayı Ramazan Derdiman kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RAMAZAN DERDİMAN KİMDİR?

Ramazan Derdiman, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ayvalık belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AYVALIK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ayvalık adayı belli oldu. Saadet Partisi Ayvalık Belediye Başkan Adayı Ramazan Derdiman oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sp Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Karesi adayı Mehmet Yaşa kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Karesi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Havran adayı Hasan Balık kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Havran belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Erdek adayı Mustafa Başboğa kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Erdek belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Edremit adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Edremit belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dursunbey adayı Zekeriyya Oktay kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Burhaniye adayı İsmail Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bigadiç adayı Mustafa Güngör kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bigadiç belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bandırma adayı Okay Ustaalioğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bandırma belediye başkan adayı kim oldu? Hasan Kızıldağ kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan adayı Hasan Kızıldağ kimdir? Serdal Kurtoğlu kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı Serdal Kurtoğlu kimdir? Selin Doğan kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı Selin Doğan kimdir? Metin Değirmenci kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan adayı Metin Değirmenci kimdir? Mustafa Bölükbaşı kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı kimdir? Bilal Kaplan kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan adayı Bilal Kaplan kimdir? Ali Çatalbaş kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı Ali Çatalbaş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title