Saadet Partisi Arsuz adayı Ali Avcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Arsuz belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Arsuz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Arsuz adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Arsuz Belediye Başkan Adayı Ali Avcı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ AVCI KİMDİR?

Ali Avcı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Arsuz belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ARSUZ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Arsuz adayı belli oldu. Saadet Partisi Arsuz Belediye Başkan Adayı Ali Avcı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.