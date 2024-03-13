Saadet Partisi Araban adayı Reşit Çelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Araban belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Araban belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Araban adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Araban Belediye Başkan Adayı Reşit Çelik kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

REŞİT ÇELİK KİMDİR?

Reşit Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Araban belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ARABAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Araban adayı belli oldu. Saadet Partisi Araban Belediye Başkan Adayı Reşit Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.