Saadet Partisi Altındağ adayı Emanullhah Koca kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Altındağ belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Altındağ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Altındağ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Emanullhah Koca kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMANULLAH KOCA KİMDİR?

Emanullhah Koca, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Altındağ belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ALTINDAĞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Altındağ adayı belli oldu. Saadet Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Emanullhah Koca oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.