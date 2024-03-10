Saadet Partisi Akyurt adayı Orhan Özden kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Akyurt belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Akyurt belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Akyurt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akyurt Belediye Başkan Adayı Orhan Özden kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ORHAN ÖZDEN KİMDİR?

Orhan Özden, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akyurt belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKYURT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akyurt adayı belli oldu. Saadet Partisi Akyurt Belediye Başkan Adayı Orhan Özden oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.