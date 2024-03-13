Saadet Partisi Akşehir adayı Muhammed Candan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Akşehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Akşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Akşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Candan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED CANDAN KİMDİR?

Muhammed Candan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akşehir belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKŞEHİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akşehir adayı belli oldu. Saadet Partisi Akşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Candan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.