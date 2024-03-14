Saadet Partisi Akkuş adayı İdris İmran Akkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Akkuş belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Akkuş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Akkuş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akkuş Belediye Başkan Adayı İdris İmran Akkaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İDRİS İMRAN AKKAYA KİMDİR?

İdris İmran Akkaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akkuş belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKKUŞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akkuş adayı belli oldu. Saadet Partisi Akkuş Belediye Başkan Adayı İdris İmran Akkaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.