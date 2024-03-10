Saadet Partisi Adalar adayı Yaşar Ergin Fettahoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Adalar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Adalar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Adalar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Adalar Belediye Başkan Adayı Yaşar Ergin Fettahoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU KİMDİR?

Yaşar Ergin Fettahoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Adalar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ADALAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Adalar adayı belli oldu. Saadet Partisi Adalar Belediye Başkan Adayı Yaşar Ergin Fettahoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.