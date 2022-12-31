Başarılı sunucu Saadet Özsırkıntı'nın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kim sorusunu araştırıyor. Sunuculuğu ile dikkat çeken isim Saadet Özsırkıntı kimdir? O Ses Türkiye sunucusu kim? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkınt evli mi?

O Ses Türkiye yılbaşı programına sunuculuk Saadet Özsırkıntı kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü sunucu, televizyon dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmiştir. Özsırkıntı hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Saadet Özsırkıntı kimdir? O Ses Türkiye sunucusu kim? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkınt evli mi?

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının Mayıs ayında dünyaya geldi. Aslen Adanalı'dır. Özsırkıntı, Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı.

Dil eğitimi için İngiltere'ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.