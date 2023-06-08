Oyuncu Saadet Işıl Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Saadet Işıl Aksoy kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Saadet Işıl Aksoy kimdir? Saadet Işıl Aksoy filmleri ve dizileri neler? Saadet Işıl Aksoy kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Saadet Işıl Aksoy, ilk beyazperde deneyimini Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta filmiyle olmuştur. Şahmaran dizisiyle adından söz ettiren Saadet Işıl Aksoy kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Saadet Işıl Aksoy kimdir? Saadet Işıl Aksoy filmleri ve dizileri neler? Saadet Işıl Aksoy kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde... Detaylar haberimizdedir…

SAADET IŞIL AKSOY KİMDİR?

Saadet Aksoy, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Babası Nevşehir kökenli, annesi Edirne ve Siirt kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. Televizyonda Güz Yangını, Esir Kalpler, Senden Başka ve Balkan Düğünü adlı yapımlarda rol almıştır. İlk beyazperde deneyimi ise Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta filmiyle olmuştur. Bu film ile 2007 Şili'nin Valdivia Uluslararası Film Festivali ve 2007 Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü almış, 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü'nü kazanmıştır. ABD 2008 yapımı A Beautiful Life filminde Denise rolünde yer almıştır. Ardından Mert Fırat ile başrollerini paylaştığı Başka Dilde Aşk adlı filmde oynamıştır. Film 46. Altın Portakal Film Festivali'nde Kent Konseyi Seyirci Ödülü'nü almıştır. 2009 yılında başrollerini Catherine Zeta Jones ve Justin Bartha'nın paylaştığı Aşkın Yaşı Yok / The Rebound filminin Türkiye çekimlerinde küçük bir rol almıştır. 2011 yılı itibarıyla Muhteşem Yüzyıl dizisinde Prenses Victoria rolüyle yer almıştır. Son olarak yönetmenliğini Sergio Castellitto'nun yaptığı ve Bosna Savaşı dönemini anlatan bir drama türü filmde, Aska karakterini oynayarak Penélope Cruz'la birlikte rol almıştır.