Millet İttifakı'nın ortakları DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, 14 Mayıs'taki seçimlere CHP listelerinden girmişti. Seçim sonuçlarının ardından DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti ise 3 vekil çıkardı. Son gelen bilgilere göre 3 parti Meclis'te grup kurmak üzerine anlaştı. Peki Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi birleşti mi? Ortak grup mu kuracaklar?

Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi birleşti mi? Millet İttifakı'nın ortakları DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, 14 Mayıs'taki seçimlere CHP listelerinden girmişti. Seçim sonuçlarının ardından DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti ise 3 vekil çıkardı. Son gelen bilgilere göre 3 parti Meclis'te grup kurmak üzerine anlaştı. Peki Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi birleşti mi? Ortak grup mu kuracaklar? Detaylar...

DEVA, SAADET, GELECEK PARTİSİ BİRLEŞTİ Mİ?

Seçimlere CHP listelerinden giren ve toplamda 35 vekil çıkaran DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi Meclis'te grup kurma kararı aldı. Tek çatı altında faaliyet yürütecek olan üç parti, Meclis'teki 6. grup olacak.

BUGÜN BİR KEZ DAHA GÖRÜŞTÜLER

4 siyasi parti 38 milletvekiline ulaştığı için seçimin hemen ardından Meclis'te yeni bir grup kurmak için ikili, üçlü görüşmeler yürütülmeye başlandı. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme daha gerçekleştirdi. Görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

MECLİS'TE TEK ÇATI ALTINDA FAALİYET YÜRÜTECEKLER

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmeler sonucu üç parti grup kurma kararı aldı. Buna göre 3 parti tek bir çatı altında Meclis'te faaliyet yürütecek.

MECLİSTEKİ 6. GRUP OLACAK

Kararın ardından Meclis'te AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ardından 6. grup kurulacak. 35 vekilli grubun komisyon üyeleri olacak ve RTÜK'te yer alacaklar. Ayrıca kendilerine salon tahsis edilecek ve grup toplantısı yapabilecekler.