S.W.A.T. konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T. hangi ülke yapımı, nerede çekildi? S.W.A.T. ne zaman çekildi?
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Bugün ATV'de S.W.A.T. filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, S.W.A.T. konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T. nerede çekildi, hangi ülke yapımı? S.W.A.T. ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, S.W.A.T. konusu ne? S.W.A.T. oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Yılbaşı haftası nedeniyle bazı kanallarda dizi yerine filmler ekrana geliyor. Bugün yayınlanacak olan filmlerden birisi de S.W.A.T. oldu. Peki, S.W.A.T. konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T. hangi ülke yapımı, nerede çekildi? S.W.A.T. ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...
S.W.A.T. Clark Johnson tarafından yönetilen ve Neal H. Moritz'in yapımcılığını üstlendiği 2003 Amerikan aksiyon suç gerilim filmi. Aynı adlı 1975 televizyon dizisine dayanıyor ve başrollerde Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, LL Cool J, Josh Charles, Jeremy Renner, Brian Van Holt ve Olivier Martinez yer alıyor.
S.W.A.T. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Ağustos 2003'te gösterime girdi ve dünya çapında 207 milyon dolar hasılat elde etti.
Filmde, Hondo (Jackson) ve SWAT ekibi, kendisini polis nezaretinden çıkarabilecek herkese 100 milyon dolarlık bir ödül teklif ettikten sonra hapisteki bir uyuşturucu patronuna ve uluslararası kaçağa hapishaneye kadar eşlik etmekle görevlendirilir.
Colin Farrell .... Memur James "Jim" Street
Jeremy Renner .... Memur Brian Gamble
Brian Van Holt .... Memur Michael Boxer
Samuel L. Jackson .... Çavuş Daniel "Hondo" Harrelson
Michelle Rodriguez .... Memur Christina "Chris" Sanchez
LL Cool J .... Memur Deacon "Deke" Kay
Olivier Martinez .... Alexander Montel
Josh Charles .... Memur Travis Joseph "T.J." McCabe
Ken Davitian .... Martin Gascoigne
Reg E. Cathey .... Teğmen Gregory Velasquez
Larry Poindexter .... Yüzbaşı Thomas Fuller
Page Kennedy .... Travis
Domenick Lombardozzi .... GQ - Memur - Portraying.
Jeff Wincott .... Ed Taylor