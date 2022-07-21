S.W.A.T. konusu ne, oyuncuları kimlerdir? S.W.A.T. filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? S.W.A.T. filmi nerede çekildi?
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Bugün ATV'de SWAT filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, S.W.A.T. konusu ne, oyuncuları kimlerdir? S.W.A.T. filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? S.W.A.T. filmi nerede çekildi? merak etti. İşte detaylar...
S.W.A.T. konusu ne, oyuncuları kimlerdir? S.W.A.T. filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? S.W.A.T. filmi nerede çekildi?
SWAT FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?
S.W.A.T. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Ağustos 2003'te gösterime girdi ve dünya çapında 207 milyon dolar hasılat elde etti.
SWAT FİLMİ KONUSU NE?
S.W.A.T. Clark Johnson tarafından yönetilen ve Neal H. Moritz'in yapımcılığını üstlendiği 2003 Amerikan aksiyon suç gerilim filmi. Aynı adlı 1975 televizyon dizisine dayanıyor ve başrollerde Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, LL Cool J, Josh Charles, Jeremy Renner, Brian Van Holt ve Olivier Martinez yer alıyor.
Filmde, Hondo (Jackson) ve SWAT ekibi, kendisini polis nezaretinden çıkarabilecek herkese 100 milyon dolarlık bir ödül teklif ettikten sonra hapisteki bir uyuşturucu patronuna ve uluslararası kaçağa hapishaneye kadar eşlik etmekle görevlendirilir.
SWAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Colin Farrell .... Memur James "Jim" Street
Jeremy Renner .... Memur Brian Gamble
Brian Van Holt .... Memur Michael Boxer
Samuel L. Jackson .... Çavuş Daniel "Hondo" Harrelson
Michelle Rodriguez .... Memur Christina "Chris" Sanchez
LL Cool J .... Memur Deacon "Deke" Kay
Olivier Martinez .... Alexander Montel
Josh Charles .... Memur Travis Joseph "T.J." McCabe
Ken Davitian .... Martin Gascoigne
Reg E. Cathey .... Teğmen Gregory Velasquez
Larry Poindexter .... Yüzbaşı Thomas Fuller
Page Kennedy .... Travis
Domenick Lombardozzi .... GQ - Memur - Portraying.
Jeff Wincott .... Ed Taylor