S.W.A.T. konusu ne, oyuncuları kimlerdir? S.W.A.T. filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? S.W.A.T. filmi nerede çekildi?

SWAT FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

S.W.A.T. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Ağustos 2003'te gösterime girdi ve dünya çapında 207 milyon dolar hasılat elde etti.

SWAT FİLMİ KONUSU NE?

S.W.A.T. Clark Johnson tarafından yönetilen ve Neal H. Moritz'in yapımcılığını üstlendiği 2003 Amerikan aksiyon suç gerilim filmi. Aynı adlı 1975 televizyon dizisine dayanıyor ve başrollerde Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, LL Cool J, Josh Charles, Jeremy Renner, Brian Van Holt ve Olivier Martinez yer alıyor.

Filmde, Hondo (Jackson) ve SWAT ekibi, kendisini polis nezaretinden çıkarabilecek herkese 100 milyon dolarlık bir ödül teklif ettikten sonra hapisteki bir uyuşturucu patronuna ve uluslararası kaçağa hapishaneye kadar eşlik etmekle görevlendirilir.

SWAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Colin Farrell .... Memur James "Jim" Street

Jeremy Renner .... Memur Brian Gamble

Brian Van Holt .... Memur Michael Boxer

Samuel L. Jackson .... Çavuş Daniel "Hondo" Harrelson

Michelle Rodriguez .... Memur Christina "Chris" Sanchez

LL Cool J .... Memur Deacon "Deke" Kay

Olivier Martinez .... Alexander Montel

Josh Charles .... Memur Travis Joseph "T.J." McCabe

Ken Davitian .... Martin Gascoigne

Reg E. Cathey .... Teğmen Gregory Velasquez

Larry Poindexter .... Yüzbaşı Thomas Fuller

Page Kennedy .... Travis

Domenick Lombardozzi .... GQ - Memur - Portraying.

Jeff Wincott .... Ed Taylor