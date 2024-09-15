S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle!

Las Palmas ile Athletic Bilbao arasında oynanacak olan kritik karşılaşma, futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği maçlardan biri. 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek bu mücadele, saat 19.30'da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. La Liga'nın önemli maçlarından biri olan bu karşılaşma, her iki takımın da ligdeki performansını yakından etkileyecek. Peki, Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO)

Taraftarlar, S Sport'un sunduğu canlı yayın imkanlarıyla maçı kaçırmadan takip edebilecekler.

LAS PALMAS - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?

Las Palmas - Athletic Bilbao maçı 15 Eylül Pazar günü oynanacak.

LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Las Palmas - Athletic Bilbao maçı saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

S SPORTS PLUS CANLI İZLE

Futbolseverler maçı S Sport Plus platformu üzerinden mobil cihazlarından veya bilgisayarlarından da canlı olarak izleyebilecekler. Bu sayede her yerden erişim sağlayarak karşılaşmayı takip etme imkanı bulunuyor. İster evde televizyondan, ister dışarıda mobil cihazlar aracılığıyla bu heyecan dolu maçı izlemek mümkün olacak.