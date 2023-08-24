S Sport, Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 (O dönemki adı Smart Spor 2) kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde ismini değiştirerek kurmuş olduğu kanaldır. Peki, S Sport uyduda var mı? S Sport uydudan nasıl izlenir?

S S Sport'un frekans bilgileri nelerdir merak ediliyor. S Sport Türkiye'nin en fazla izlenen spor kanalları arasında gelmektedir. S Sport'u internetten izleyebileceğiniz gibi TV üzerinden de seyredebilirsiniz. Peki, S Sport uyduda var mı? S Sport uydudan nasıl izlenir? İşte, detaylar…

S SPORT HAKKINDA BİLGİLER

S Sport, Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 (O dönemki adı Smart Spor 2) kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde ismini değiştirerek kurmuş olduğu kanaldır. La Liga, Serie A, EuroLeague, Eurocup, Formula 1, NBA, WWE, UFC başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlamaktadır. Turkcell TV+, KabloTV ve tivibu platformları üzerinden yayın yapmaktadır. KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır. 12 Eylül 2020 itibarıyla tivibu'da 73. kanala geçmiştir. Digiturk'te 4 Eylül 2020, blutv'de 7 Temmuz 2021 ve 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla S Sport 2 ile beraber Vodafone TV platformundan ayrılmıştır. 10 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ise yine S Sport 2 ile birlikte Saran Group'un ticari uzlaşmasının sağlanaması nedeniyle D-Smart platformundan çıkarılmıştır. Saran Holding'in UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını Exxen'e satmasına rağmen, karşılaşmaların özetleri ve maçlar bittikten sonra bazı oynanan maçların tamamı S Sport ve S Sport 2'de yayınlanmaktadır. Ayrıca S Sport Plus'tan da oynanan tüm maçların özetleri ve 90 dakikalık dilimleri izlenebilir.

S SPORT FREKANS DEĞERLERİ NELERDİR?

• Uydu : TÜRKSAT 4A

• Frekans : 12188

• Polarizasyon : V (Dikey)

• Sembol Oranı : 27500

• FEC : 5/6

S SPORT CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

S Sport kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

S SPORT HANGİ KANALLARDA?

• D-Smart 78. Kanal

• TV+ 77. Kanal

• TiviBu 73. Kanal

• Kablo TV 240. Kanal

• Vodafone TV 11. Kanal

Buna ek olarak "https://ssport.tv/" adresinden kanalı izleyebilirsiniz.

S SPORT PROGRAMLAR VE YORUMCULAR KİMLER?

Yayınladığı içeriklerle ilgili stüdyo programları yapmaktadır. Türkiye'de spor dünyasının önemli isimleri, çeşitli spor branşlarının yorumcuları bu programlarda yer almaktadır.

Cumartesi Futbolu: Murat Fevzi Tanırlı, Engin Kehale ve Gökhan Abdik

3 Saniye: Deniz Aksoy

NBA Günlüğü: Miray Çavuşoğlu ve S Sport Basketbol Yorumcuları

Euroleague TV: Didem Gürser ve Can İşbakan

Euroleague Cumartesi: Çağıl Özge Özkul, Caner Eler ve Her hafta farklı bir koç değişmeli katılmaktadır.