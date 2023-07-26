S Sport Türksat frekansı ne? S Sport frekans değerleri kaçtır?

S S Sport'un frekans bilgileri nelerdir merak ediliyor. S Sport Türkiye'nin en fazla izlenen spor kanalları arasında gelmektedir. S Sport'u internetten izleyebileceğiniz gibi TV üzerinden de seyredebilirsiniz. Peki, S Sport frekans değerleri kaçtır? S Sport FEC, polarizasyon, sembol ve TV frekans bilgileri nelerdir? S Sport kanalda? S Sport Digitürk'te hangi kanalda? S Sport D-Smart'ta hangi kanalda? S Sport Kablo TV'de hangi kanalda? İşte detaylar...

S Sport, Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 (O dönemki adı Smart Spor 2) kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde ismini değiştirerek kurmuş olduğu kanaldır. Peki, S Sport frekans bilgileri nedir? S Sport hangi kanalda bulunur? Karasal yayın ve uydudan yayın olacak mı? Şifreli mi olacak şifresiz mi olacak? S Sport frekans numaraları kaçtır? S Sport FEC, sembol oranı ve polarizasyonu nedir? S Sport frekans değerleri hakkındaki bilgiler

S SPORT HAKKINDA BİLGİLER

S Sport, Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 (O dönemki adı Smart Spor 2) kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde ismini değiştirerek kurmuş olduğu kanaldır. La Liga, Serie A, EuroLeague, Eurocup, Formula 1, NBA, WWE, UFC başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlamaktadır. Turkcell TV+, KabloTV ve tivibu platformları üzerinden yayın yapmaktadır. KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır. 12 Eylül 2020 itibarıyla tivibu'da 73. kanala geçmiştir. Digiturk'te 4 Eylül 2020, blutv'de 7 Temmuz 2021 ve 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla S Sport 2 ile beraber Vodafone TV platformundan ayrılmıştır. 10 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ise yine S Sport 2 ile birlikte Saran Group'un ticari uzlaşmasının sağlanaması nedeniyle D-Smart platformundan çıkarılmıştır. Saran Holding'in UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını Exxen'e satmasına rağmen, karşılaşmaların özetleri ve maçlar bittikten sonra bazı oynanan maçların tamamı S Sport ve S Sport 2'de yayınlanmaktadır. Ayrıca S Sport Plus'tan da oynanan tüm maçların özetleri ve 90 dakikalık dilimleri izlenebilir.

S SPORT FREKANS DEĞERLERİ NELERDİR?

• Uydu : TÜRKSAT 4A

• Frekans : 12188

• Polarizasyon : V (Dikey)

• Sembol Oranı : 27500

• FEC : 5/6

S SPORT CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

S Sport kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

S SPORT HANGİ KANALLARDA?

• D-Smart 78. Kanal

• TV+ 77. Kanal

• TiviBu 73. Kanal

• Kablo TV 240. Kanal

• Vodafone TV 11. Kanal

Buna ek olarak "https://ssport.tv/" adresinden kanalı izleyebilirsiniz.