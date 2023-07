S Sport Plus ücretli mi, ne kadar? S Sport Plus fiyat!

S Sport Plus'ta sporun heyecanı zirvelerde yaşanmaya devam ediyor. Bu heyecana tablet, bilgisayar, telefon ile ortak olmak isteyen spor severler S Sport Plus paralı mı merak ediyor. Peki S Sport Plus ücretli mi, fiyatı ne kadar? S Sport Plus aylık ve yıllık paket ne kadar, kaç TL? S Sport Plus fiyat bilgisi!

S Sport Plus ücretli mi? S Sport Plus'ta sporun heyecanı zirvelerde yaşanmaya devam ediyor. Bu heyecana tablet, bilgisayar, telefon ile ortak olmak isteyen spor severler S Sport Plus paralı mı merak ediyor. Peki S Sport Plus ücretli mi, fiyatı ne kadar? S Sport Plus aylık ve yıllık paket ne kadar, kaç TL? S Sport Plus fiyat bilgisi haberimizde...

S SPORT PLUS ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

S Sport Plus ücretlidir. S Sport Plus'ın aylık ve yıllık paketleri bulunmaktadır. S Sport Plus Aylık Paket 44,99₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 359.99₺'dir. https://app.ssportplus.com/account/signup adresinden ILKAY3499 koduyla üye olmanız durumunda aylık pakette ilk ay 34,99₺'den, YILLIKLOCA koduyla üye olmanız durumunda yıllık pakette ilk yıl 309.99₺'den işlem yapabilirsiniz. 3AY2499 promosyon koduyla ise ilk 3 ay 24,99₺/ay yararlanabilirsiniz.

www.ssportplus.com ve uygulama mağazalarından Aylık ve Yıllık olmak üzeri iki ayrı üyelik seçeneği bulunmaktadır.

Hepsiburada, N11, Perdigital ve Trendyol eticaret mağazalarından Turkcell Pasaj ve Vodafone Yanımda uygulamasından Aylık,3 Aylık, 6 Aylık ve Yıllık abonelik paketlerinisatın alabilirsiniz.

Mobil ödeme yapabiliyor muyum?

Apple Store ve Google Play Store uygulama mağazaları üzerinden üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde, mobil ödeme seçeneğinden de yararlanabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden de doğrudan mobil ödeme ile ödeme gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

S Sport Plus Nedir?

S SportPlus dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı hem de seç izle içeriklerle yayınlayan, Internet üzerinden hizmet veren bir uygulamadır. Aynı anda birden fazla canlı yayın arasından tercih etme ve bilgisayarınızdan aynı anda yayınlanan müsabakaları tek ekranda izleme fırsatı sunar.