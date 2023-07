Avrupa'da birçok ligin maçları S Sport Plus'ta yayınlanıyor. Maçların heyecanına televizyon ekranlarından ortak olmak isteyen futbol severler S Sport Plus TV de var mı, nasıl izlenir? S Sport Plus televizyondan nasıl izlenir, hangi kanal? merak ediyor. Peki S Sport Plus televizyonda var mı?

S Sport Plus TV de var mı, internetten mi izlenebiliyor? Avrupa'da birçok ligin maçları S Sport Plus'ta yayınlanıyor. Maçların heyecanına televizyon ekranlarından ortak olmak isteyen futbol severler S Sport Plus TV de var mı, nasıl izlenir? S Sport Plus televizyondan nasıl izlenir, hangi kanal? merak ediyor. Peki S Sport Plus televizyonda var mı? Detaylar...

S SPORT PLUS TV'DE NASIL İZLENİR?

Aşağıda yer alan cihazlar ileS Sport Plus'ı geniş ekranda izleyebilirsiniz.

Android TV

Apple TV cihazı

Google Chromecast cihazı

LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV'ler

Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV'ler

Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV'ler

Vestel Android Smart TV

Philips Android Smart TV

Sony Android Smart TV

Toshiba Android Smart TV

Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı

Ayrıca HDMI kablosuyla bilgisayarınızdan yayınları TV'ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV'niz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.

S Sport Plus'ı hangi cihazlarda izleyebilirim?



S Sport Plus uygulamasını Android OS 5.0 ve üst sürümleri ile IOS 12.4 ve üst sürümlerine sahip tüm mobil cihazlardan, notebook, masaüstü bilgisayarlardan ve aşağıda yer alan cihazlar ile geniş ekranda izleyebilirsiniz.

Android TV cihazları

Apple TV cihazı

Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları

Google Chromecast cihazı

LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV'ler

Samsung Tizen 3.0 üretim yılı (2017-2018-2019-2020 ) olan Smart TV'ler

Arçelik – Grundig – Beko (TP-J5-KU-KY-KT-KP-GF-G7-O2-O4) Smart TV Modellerinde

Philips Android Smart TV

Sony Android Smart TV

Toshiba Android Smart TV

Vestel Android Smart TV

Vestel/Regal Smart TV (2018 ve sonrası üretilen Smart TV'ler)

Xiaomi Mi Box ya da Xiaomi Mi Stick cihazı

Ayrıca HDMI kablosuyla bilgisayarınızdan yayınları TV'ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV'niz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.

Bilgisayarımı televizyona bağlayarak izleyebilir miyim?



Bilgisayarınızı HDMI, DVI ya da VGA bağlantıları yoluyla, LCD, Plazma ve LED gibi yeni nesil televizyonlara bağlayıp, yayınları geniş ekranda izleyebilirsiniz. HDMI ve DVI bağlantılarında elde edeceğiniz görüntü kalitesi VGA bağlantısına göre daha iyidir.

LG Smart TV'lerde S Sport Plus'ı nasıl izlerim?



S Sport Plus'ı LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV'lerde izleme keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

S Sport Plus uygulamasını Smart TV'nizde kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin;

1.Televizyonunuzun uygulama mağazasını açın.

2. Arama kısmına S Sport Plus yazın ve gelen sonuçlar arasından S Sport Plus'ı seçin.

3. S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğünüzde "Yükle" butonuna basın.

Uygulamanın yüklenme işlemi tamamlandığında S Sport Plus uygulamasını başlatın ve S Sport Plus'a üye olurken kullandığınız eposta adresinizi ve şifrenizi yazıp "Giriş" butonuna basarak LG Smart TV'nizde S Sport Plus keyfini yaşamaya başlayabilirsiniz.

Samsung Smart TV'lerde S Sport Plus'ı nasıl izlerim?

S Sport Plus'ı Samsung marka akıllı televizyonunuzda (Tizen 3.0 ve üzeri modellerde) kullanabilir, geniş ekranda izleme keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

S Sport Plus uygulamasını Smart TV'nizde kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Televizyonunuzun uygulama mağazasını açın.

Arama kısmına S Sport Plus yazın ve gelen sonuçlar arasından S Sport Plus'ı seçin.

S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğünüzde "Yükle" butonuna basın.

Uygulamanın yüklenme işlemi tamamlandığında S Sport Plus uygulamasını başlatın ve S Sport Plus'a üye olurken kullandığınız eposta adresinizi ve şifrenizi yazıp "Giriş" butonuna basarak Samsung Smart TV'nizde S Sport Plus keyfini yaşamaya başlayabilirsiniz.