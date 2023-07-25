S Sport Plus Turkcell TV'de var mı? S Sport Plus Turkcell TV kaçıncı kanal?
Gündem Haberleri
S Sport Plus'ta Avrupa kupası maçları heyecanı yaşanıyor. Futbol severler ekran başından bu heyecan ortak olmak istiyor. Peki S Sport Plus Turkcell TV'de var mı? S Sport Plus Turkcell TV kaçıncı kanal?
S Sport Plus Turkcell TV'de var mı? S Sport Plus'ta Avrupa kupası maçları heyecanı yaşanıyor. Futbol severler ekran başından bu heyecan ortak olmak istiyor. Peki S Sport Plus Turkcell TV'de var mı? S Sport Plus Turkcell TV kaçıncı kanal? Detaylar...
S Sport Plus Turkcell TV'de bulunmamaktadır. S Sport Plus yayınları, S Sport Plus uygulaması üzerinden, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmeksizin, doğrudan internet üzerinden, mobil uygulamalarla mobil cihazlarda ya da Smart TV uygulamalarıyla geniş ekranlar üzerinden abonelik sonrasında hemen izlenebilir.
S Sport Plus uygulamasını Android OS 5.0 ve üst sürümleri ile IOS 12.4 ve üst sürümlerine sahip tüm mobil cihazlardan, notebook, masaüstü bilgisayarlardan ve aşağıda yer alan cihazlar ile geniş ekranda izleyebilirsiniz.
- Android TV cihazları
- Apple TV cihazı
- Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları
- Google Chromecast cihazı
- LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV'ler
- Samsung Tizen 3.0 üretim yılı (2017-2018-2019-2020 ) olan Smart TV'ler
- Arçelik – Grundig – Beko (TP-J5-KU-KY-KT-KP-GF-G7-O2-O4) Smart TV Modellerinde
- Philips Android Smart TV
- Sony Android Smart TV
- Toshiba Android Smart TV
- Vestel Android Smart TV
- Vestel/Regal Smart TV (2018 ve sonrası üretilen Smart TV'ler)
- Xiaomi Mi Box ya da Xiaomi Mi Stick cihazı
Ayrıca HDMI kablosuyla bilgisayarınızdan yayınları TV'ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV'niz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.
Bilgisayarınızı HDMI, DVI ya da VGA bağlantıları yoluyla, LCD, Plazma ve LED gibi yeni nesil televizyonlara bağlayıp, yayınları geniş ekranda izleyebilirsiniz. HDMI ve DVI bağlantılarında elde edeceğiniz görüntü kalitesi VGA bağlantısına göre daha iyidir.