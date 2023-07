S Sport Plus'ta Avrupa kupası maçları heyecanı yaşanıyor. Futbol severler ekran başından bu heyecan ortak olmak istiyor. Peki S Sport Plus Turkcell TV'de var mı? S Sport Plus Turkcell TV kaçıncı kanal?

S SPORT PLUS TURKCELL TV VAR MI?

S Sport Plus Turkcell TV'de bulunmamaktadır. S Sport Plus yayınları, S Sport Plus uygulaması üzerinden, kurulum ve ek bir cihaz gerektirmeksizin, doğrudan internet üzerinden, mobil uygulamalarla mobil cihazlarda ya da Smart TV uygulamalarıyla geniş ekranlar üzerinden abonelik sonrasında hemen izlenebilir.

S SPORT PLUS HANGİ CİHAZLARDAN İZLENEBİLİR?

S Sport Plus uygulamasını Android OS 5.0 ve üst sürümleri ile IOS 12.4 ve üst sürümlerine sahip tüm mobil cihazlardan, notebook, masaüstü bilgisayarlardan ve aşağıda yer alan cihazlar ile geniş ekranda izleyebilirsiniz.

Android TV cihazları

Apple TV cihazı

Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları

Google Chromecast cihazı

LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV'ler

Samsung Tizen 3.0 üretim yılı (2017-2018-2019-2020 ) olan Smart TV'ler

Arçelik – Grundig – Beko (TP-J5-KU-KY-KT-KP-GF-G7-O2-O4) Smart TV Modellerinde

Philips Android Smart TV

Sony Android Smart TV

Toshiba Android Smart TV

Vestel Android Smart TV

Vestel/Regal Smart TV (2018 ve sonrası üretilen Smart TV'ler)

Xiaomi Mi Box ya da Xiaomi Mi Stick cihazı

Ayrıca HDMI kablosuyla bilgisayarınızdan yayınları TV'ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV'niz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.

BİLGİSAYARIMI TELEVİZYONA BAĞLAYARAK S SPORT PLUS İZLEYEBİLİR MİYİM?

Bilgisayarınızı HDMI, DVI ya da VGA bağlantıları yoluyla, LCD, Plazma ve LED gibi yeni nesil televizyonlara bağlayıp, yayınları geniş ekranda izleyebilirsiniz. HDMI ve DVI bağlantılarında elde edeceğiniz görüntü kalitesi VGA bağlantısına göre daha iyidir.