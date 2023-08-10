S Sport Plus'ta futbol heyecanı devam ediyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen Tivibu kullanıcıları S Sport Plus Tivibu'da var mı, kaçıncı kanalda? S Sport Plus Tivibu'da hangi kanalda 2023? merak ediyor. Peki S Sport Plus Tivibu'da hangi kanalda?

S Sport Plus Tivibu'da hangi kanal? S Sport Plus'ta futbol heyecanı devam ediyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen Digiturk kullanıcıları S Sport Plus Tivibu'da var mı, kaçıncı kanalda? S Sport Plus Tivibu'da hangi kanalda 2023? merak ediyor. Peki S Sport Plus Tivibu'da hangi kanalda? Detaylar...

S SPORT PLUS TİVİBU'DA VAR MI?

KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır.

S SPORT KANAL BİLGİLERİ

S Sport

• TV+ 77. Kanal

• TiviBu 73. Kanal

• Kablo TV 240. Kanal

S Sport2

• TV+ 78. Kanal

• TiviBu 74. Kanal

• Kablo TV 241. Kanal

BİLGİSAYARIMI TELEVİZYONA BAĞLAYARAK S SPORT PLUS İZLEYEBİLİR MİYİM?

Bilgisayarınızı HDMI, DVI ya da VGA bağlantıları yoluyla, LCD, Plazma ve LED gibi yeni nesil televizyonlara bağlayıp, yayınları geniş ekranda izleyebilirsiniz. HDMI ve DVI bağlantılarında elde edeceğiniz görüntü kalitesi VGA bağlantısına göre daha iyidir.

S SPORT PLUS HANGİ CİHAZLARDAN İZLENEBİLİR?

S Sport Plus uygulamasını Android OS 5.0 ve üst sürümleri ile IOS 12.4 ve üst sürümlerine sahip tüm mobil cihazlardan, notebook, masaüstü bilgisayarlardan ve aşağıda yer alan cihazlar ile geniş ekranda izleyebilirsiniz.

• Android TV cihazları

• Apple TV cihazı

• Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları

• Google Chromecast cihazı

• LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV'ler

• Samsung Tizen 3.0 üretim yılı (2017-2018-2019-2020 ) olan Smart TV'ler

• Arçelik – Grundig – Beko (TP-J5-KU-KY-KT-KP-GF-G7-O2-O4) Smart TV Modellerinde

• Philips Android Smart TV

• Sony Android Smart TV

• Toshiba Android Smart TV

• Vestel Android Smart TV

• Vestel/Regal Smart TV (2018 ve sonrası üretilen Smart TV'ler)

• Xiaomi Mi Box ya da Xiaomi Mi Stick cihazı

Ayrıca HDMI kablosuyla bilgisayarınızdan yayınları TV'ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV'niz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.