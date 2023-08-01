UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında evinde Zimbru'yu farklı mağlup eden Fenerbahçe, Moldova'ya avantajlı gidiyor. Maçı takip etmek isteyenler S Sport Plus hangi kanalda, şifreli mi? S Sport Plus üyelik tek maç var mı, merak etti.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçtan 5-0 galip ayrılarak 2'nci maç öncesi avantajı elde eden Sarı-lacivertliler, deplasmandan alınacak iyi bir skorla adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Peki, S Sport Plus hangi kanalda, şifreli mi? S Sport Plus üyelik tek maç var mı?

S SPORT PLUS HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Zimbru Stadyumu'nda yarın oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey düdük çalacak. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek.

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş maçına UEFA listesinde yer alan Emre Mor dahil edilmedi. Turun ilk maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Emre Mor, rövanş karşılaşmasında yer almayacak.

Sarı-lacivertli ekibin Zimbru maçı kafilesi şu şekilde:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık."

Zimbru Fenerbahçe maçını izlemek için S Sport Plus kullanıcısı olmalısınız.Detaylar için S Sport platformlarını ziyaret edebilirsiniz.