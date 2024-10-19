S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi?

Juventus ile Lazio arasında oynanacak kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus'ın bu maç için ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Özellikle büyük maçların heyecanını kaçırmak istemeyen izleyiciler, S Sport Plus'ın frekans bilgilerine ve maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceğine dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi?

S SPORTS YAYIN AKIŞI

16:00 Genoa - Bologna (S Sport 2 - S Sport Plus)

16:00 Como - Parma (S Sport Plus)

19:00 Milan - Udinese (S Sport 2 - S Sport Plus)

21:45 Juventus - Lazio (S Sport - S Sport Plus)

S SPORT CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

S Sport canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal