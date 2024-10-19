S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi?
Juventus - Lazio maçı canlı izlemek için S Sport Plus ücretsiz mi sorusu merak konusu oldu. S Sport Plus'ın frekans bilgileri ve maçın şifresiz izlenip izlenmeyeceği konusunda bilgi arayışı devam ediyor.
Juventus ile Lazio arasında oynanacak kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus'ın bu maç için ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Özellikle büyük maçların heyecanını kaçırmak istemeyen izleyiciler, S Sport Plus'ın frekans bilgilerine ve maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceğine dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi?
S SPORTS YAYIN AKIŞI
16:00 Genoa - Bologna (S Sport 2 - S Sport Plus)
16:00 Como - Parma (S Sport Plus)
19:00 Milan - Udinese (S Sport 2 - S Sport Plus)
21:45 Juventus - Lazio (S Sport - S Sport Plus)
S SPORT CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!
S Sport canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal