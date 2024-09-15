S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki

Atletico Madrid ile Valencia arasında oynanacak olan futbol maçı, futbolseverler arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. İspanya La Liga'nın önemli karşılaşmalarından biri olan bu maç, iki güçlü ekibin sahadaki mücadelesine sahne olacak. Futbol severler, Atletico Madrid ve Valencia'nın sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağını merak ederken, maçın şifresiz izlenebileceği linkler ve canlı yayın bilgileri de sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

S SPORT CANLI İZLE ATLETICO MADRID- VALENCIA



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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal