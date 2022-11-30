S Sport canlı izle! 30 Kasım Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı canlı izle! S Sport Plus + canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki
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Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçıbugün S Sport Plus ekranlarında olacak. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı canlı izle! S Sport canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
S Sport canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.
S Sport canlı izlemek için S SPORT CANLI YAYIN 'ye tıklayınız.
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı 30 Kasım Çarşamba 2022 tarihinde yani bugün S Sport ekranlarında yayınlanacak.
- 00:15 Son Viraj
- 01:15 Extreme-E Uruguay
- 03:15 Son Viraj
- 04:15 UEFA Avrupa Ligi
- 06:15 EuroLeague Özetler
- 07:00 Davis Cup Finals
- 09:00 World Of Free Sports
- 09:30 Şampiyonlar Ligi
- 11:30 Pure Motor Sports
- 12:00 Joventut - Borg Bresse EuroCup
- 14:00 UEFA Avrupa Ligi
- 16:00 NFL
- 18:30 NBA Özetler
- 19:15 CANLI Maça Doğru
- 20:00 CANLI Fenerbahçe - Rayo Vallecano Hazırlık Maçı
- 22:00 Şampiyonlar Ligi Özetler
- 23:00 CANLI Tenerife - Real Oviedo La Liga 2
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 12188 MHz.
- Polarizasyon: Vertical (dikey)
- DVB-S2-8PSK
- Symbole rate: 27500 ksym/s
- FEC:5/6
- D-Smart 78. Kanal
- TV+ 77. Kanal
- TiviBu 73. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- Vodafone TV 11. Kanal