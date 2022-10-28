Üye Girişi
Haberi Paylaş

S Sport canlı izle! 28 Ekim Cuma 2022 THY Euroleague basketbol maçları canlı izle! S Sport Plus + canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki!

Gündem Haberleri

S Sport canlı izle! 28 Ekim Cuma 2022 THY Euroleague basketbol maçları canlı izle! S Sport Plus + canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki!

THY Euroleague maçları bugün S Sport Plus ekranlarında olacak. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...

THY Euroleague basket maçı canlı izle! S Sport canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...

S Sport canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

S Sport canlı izlemek için S SPORT CANLI YAYIN 'ye tıklayınız.

S Sport canlı izle! 1 Ekim 2022 Mallorca - Barcelona canlı izle! S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

THY Euroleague maçları 28 Ekim Cuma 2022 tarihinde yani bugün S Sport ekranlarında yayınlanacak.

THY EUROLEAGUE MAÇLARI CANLI İZLE!

  • 01:45 : EuroLeague Perşembe Özetler
  • 02:30: CANLI Dallas - Brooklyn NBA
  • 05:00 :WSSP Arjantin R2
  • 06:00: Portekiz Ligi Özetler
  • 07:00: İspanya La Liga
  • 09:00: NBA Action
  • 09:30: Dallas - Brooklyn NBA
  • 11:30: İspanya La Liga
  • 13:30: NBA Özetler
  • 14:00 :Moto2 Yarış Malezya
  • 15:00: Kızılyıldız - Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi
  • 17:00: CANLI NBA Günlüğü
  • 17:30: Gearing Up
  • 18:00: La Liga Show
  • 18:30: UEFA Avrupa Ligi Özetler
  • 19:45: CANLI Maça Doğru
  • 20:30: CANLI Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague
  • 22:30: CANLI Maçın Ardından
  • 23:30: La Liga World
  • 00:00 :Mallorca - Espanyol İspanya La Liga

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 12188 MHz.
  • Polarizasyon: Vertical (dikey)
  • DVB-S2-8PSK
  • Symbole rate: 27500 ksym/s
  • FEC:5/6
  • D-Smart 78. Kanal
  • TV+ 77. Kanal
  • TiviBu 73. Kanal
  • Kablo TV 240. Kanal
  • Vodafone TV 11. Kanal
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

S Sport Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title