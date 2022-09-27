S Sport canlı izle! 27 Eylül 2022 S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Portekiz - İspanya canlı izle!
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Portekiz - İspanya maçı bugün S Sport Plus ekranlarında olacak. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
Portekiz - İspanya maçı canlı izle! S Sport canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
S Sport canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.
S Sport canlı izlemek için S SPORT CANLI YAYIN 'ye tıklayınız.
S Sport canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
03:00 : WWE Raw
06:00: Monster Jam
07:00: ESPN Belgeseli
08:30: Extreme-E Şili
10:30: CANLI Sırbistan - Fransa FIBA Kadınlar Basket Dünya Kupası
12:30: Portekiz Ligi Özetler
13:30 :Sailing
14:00: WSBK Catalunya Race 1-2
16:00: İngiltere - Almanya UEFA Uluslar Ligi
18:00: Sailing
18:30: Sırbistan - Fransa FIBA Kadınlar Basket Dünya Kupası
20:30: Gearing Up
21:00: Uluslar Ligi Özetler
21:45: CANLI Norveç - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi
23:45: Özetler
00:00 : WWE Raw
Bugün S Sports ekranlarında Portekiz - İspanya UEFA Uluslar Ligi maçları olmak üzere birçok Uluslar Ligi maçı var. Maçlar 21:45 'te başlayacak.
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 12188 MHz.
- Polarizasyon: Vertical (dikey)
- DVB-S2-8PSK
- Symbole rate: 27500 ksym/s
- FEC:5/6
- D-Smart 78. Kanal
- TV+ 77. Kanal
- TiviBu 73. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- Vodafone TV 11. Kanal