S Sport canlı izle! 25 Kasım Cuma 2022 THY Euroleague basketbol maçları canlı izle! S Sport Plus + canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki
Gündem Haberleri
THY Euroleague maçları bugün S Sport Plus ekranlarında olacak. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
THY Euroleague basket maçı canlı izle! S Sport canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
S Sport canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.
S Sport canlı izlemek için S SPORT CANLI YAYIN 'ye tıklayınız.
THY Euroleague maçları 25 Kasım Cuma 2022 tarihinde yani bugün S Sport ekranlarında yayınlanacak.
THY EUROLEAGUE MAÇLARI CANLI İZLE!
- 00:30 CANLI Maçın Ardından
- 01:15 Olympiakos - Alfa Berlin Turkish Airlines EuroLeague
- 03:15 Özetler
- 03:30 NBA
- 05:30 CANLI Outdoor Sports
- 06:00 İspanya La Liga Özetler
- 07:00 İspanya La Liga
- 09:00 NBA Action
- 09:30 NBA
- 11:30 Almanya - Kanada David Cup Finals
- 13:30 NBA Özetler
- 14:00 Monster Jam
- 15:00 NBA
- 17:00 NBA Günlüğü
- 17:30 Gearing Up
- 18:00 CANLI Yarı Final 1 David Cup Finals
- 20:00 Turkish Airlines EuroLeague
- 21:45 CANLI Maça Doğru
- 22:30 CANLI Bologna - Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 12188 MHz.
- Polarizasyon: Vertical (dikey)
- DVB-S2-8PSK
- Symbole rate: 27500 ksym/s
- FEC:5/6
- D-Smart 78. Kanal
- TV+ 77. Kanal
- TiviBu 73. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- Vodafone TV 11. Kanal