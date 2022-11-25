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S Sport canlı izle! 25 Kasım Cuma 2022 THY Euroleague basketbol maçları canlı izle! S Sport Plus + canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki

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S Sport canlı izle! 25 Kasım Cuma 2022 THY Euroleague basketbol maçları canlı izle! S Sport Plus + canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki

THY Euroleague maçları bugün S Sport Plus ekranlarında olacak. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...

THY Euroleague basket maçı canlı izle! S Sport canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...

S Sport canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

S Sport canlı izlemek için S SPORT CANLI YAYIN 'ye tıklayınız.

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THY Euroleague maçları 25 Kasım Cuma 2022 tarihinde yani bugün S Sport ekranlarında yayınlanacak.

THY EUROLEAGUE MAÇLARI CANLI İZLE!

  • 00:30 CANLI Maçın Ardından
  • 01:15 Olympiakos - Alfa Berlin Turkish Airlines EuroLeague
  • 03:15 Özetler
  • 03:30 NBA
  • 05:30 CANLI Outdoor Sports
  • 06:00 İspanya La Liga Özetler
  • 07:00 İspanya La Liga
  • 09:00 NBA Action
  • 09:30 NBA
  • 11:30 Almanya - Kanada David Cup Finals
  • 13:30 NBA Özetler
  • 14:00 Monster Jam
  • 15:00 NBA
  • 17:00 NBA Günlüğü
  • 17:30 Gearing Up
  • 18:00 CANLI Yarı Final 1 David Cup Finals
  • 20:00 Turkish Airlines EuroLeague
  • 21:45 CANLI Maça Doğru
  • 22:30 CANLI Bologna - Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 12188 MHz.
  • Polarizasyon: Vertical (dikey)
  • DVB-S2-8PSK
  • Symbole rate: 27500 ksym/s
  • FEC:5/6
  • D-Smart 78. Kanal
  • TV+ 77. Kanal
  • TiviBu 73. Kanal
  • Kablo TV 240. Kanal
  • Vodafone TV 11. Kanal
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

S Sport Gündem Spor Haberler

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