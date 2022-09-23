S Sport canlı izle! 23 Eylül 2022 S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İtalya - İngiltere canlı izle!
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İtalya - İngiltere maçı bugün S Sport Plus ekranlarında olacak. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
İtalya - İngiltere maçı canlı izle! S Sport canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
S Sport canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.
S Sport canlı izlemek için S SPORT CANLI YAYIN 'ye tıklayınız.
S Sport canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
00:00 : LA LIGA Chronicles
00:30 : Avustralya - Fransa FIBA Kadınlar Basket Dünya Kupası
02:30 : İtalya Serie A Özetler
03:30 : UEFA Uluslar Ligi
05:30 : NBA Classic Game
07:00 : Polonya - Hollanda UEFA Uluslar Ligi
09:00 : EUROBASKET 2022
11:00 : CANLI Fransa - Kanada FIBA Kadınlar Basket Dünya Kupası
13:00 : Mobil 1 The Grid
13:30 : LA LIGA World
14:00 : Formula 1 İtalya
16:00 : Fransa - Avusturya UEFA Uluslar Ligi
18:00 : Sailing
18:30 : NBA Classic Game
20:30 : LA LIGA SHOW
21:00 : Portekiz Ligi Özetler
21:45 : CANLI Almanya - Macaristan UEFA Uluslar Ligi
23:45 : Özetler
00:00 : LA LIGA World
Bugün S Sports ekranlarında Fransa - Avusturya UEFA Uluslar Ligi ve Almanya - Macaristan UEFA Uluslar Ligi maçları olacak. Almanya - Macaristan maçı saat 21:45 'te başlayacak.
Ek olarak S Sport+ ekranında ise saat 21:45 'te İtalya - İngiltere maçı olacak.
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 12188 MHz.
- Polarizasyon: Vertical (dikey)
- DVB-S2-8PSK
- Symbole rate: 27500 ksym/s
- FEC:5/6
- D-Smart 78. Kanal
- TV+ 77. Kanal
- TiviBu 73. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- Vodafone TV 11. Kanal