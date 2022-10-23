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S Sport canlı izle! 23 Ekim Pazar 2022 Roma - Napoli canlı izle! S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki!

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S Sport canlı izle! 23 Ekim Pazar 2022 Roma - Napoli canlı izle! S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki!

Roma - Napoli maçı bugün S Sport Plus ekranlarında olacak. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...

Roma - Napoli maçı canlı izle! S Sport canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...

S Sport canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

S Sport canlı izlemek için S SPORT CANLI YAYIN 'ye tıklayınız.

S Sport canlı izle! 1 Ekim 2022 Mallorca - Barcelona canlı izle! S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

Roma - Napoli maçı 23 Ekim Pazar 2022 tarihinde yani bugün saat 21:45 'de S Sport ekranlarında yayınlanacak.

ROMA-NAPOLİ MAÇI CANLI İZLE!

  • 01:00 : CANLI San Antonio - Philadelphia NBA
  • 03:30 : WWE Smackdown
  • 05:00 : Turkish Airlines EuroLeague
  • 07:00 : İspanya La Liga
  • 09:00 : San Antonio - Philadelphia NBA
  • 11:00 : Coach Gözüyle
  • 12:00 : Moto GP Yarış
  • 13:00 : Formula 1 ABD
  • 15:00 : CANLI Espanyol - Elche İspanya La Liga 11. Hafta Maçı
  • 17:00 : Özetler
  • 17:15 : CANLI Real Betis - Atletico Madrid İspanya La Liga 11. Hafta Maçı
  • 19:15 : Özetler
  • 19:30 : CANLI Villarreal - Almeria İspanya La Liga 11. Hafta Maçı
  • 21:30 : Özetler

21:45 : CANLI Roma - Napoli İtalya Serie A 11. Hafta Maçı

23:45 : Özetler

00:00 : Oliveira - Makhachev UFC Dövüş Gecesi

Bugün S Sports ekranlarında Roma - Napoli İtalya Serie A maçı olacak. Maç 21:45'de başlayacak.

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 12188 MHz.
  • Polarizasyon: Vertical (dikey)
  • DVB-S2-8PSK
  • Symbole rate: 27500 ksym/s
  • FEC:5/6
  • D-Smart 78. Kanal
  • TV+ 77. Kanal
  • TiviBu 73. Kanal
  • Kablo TV 240. Kanal
  • Vodafone TV 11. Kanal
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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