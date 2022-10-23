S Sport canlı izle! 23 Ekim Pazar 2022 Roma - Napoli canlı izle! S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD canlı yayın izleme linki!
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Roma - Napoli maçı bugün S Sport Plus ekranlarında olacak. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
Roma - Napoli maçı canlı izle! S Sport canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
S Sport canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.
S Sport canlı izlemek için S SPORT CANLI YAYIN 'ye tıklayınız.
Roma - Napoli maçı 23 Ekim Pazar 2022 tarihinde yani bugün saat 21:45 'de S Sport ekranlarında yayınlanacak.
- 01:00 : CANLI San Antonio - Philadelphia NBA
- 03:30 : WWE Smackdown
- 05:00 : Turkish Airlines EuroLeague
- 07:00 : İspanya La Liga
- 09:00 : San Antonio - Philadelphia NBA
- 11:00 : Coach Gözüyle
- 12:00 : Moto GP Yarış
- 13:00 : Formula 1 ABD
- 15:00 : CANLI Espanyol - Elche İspanya La Liga 11. Hafta Maçı
- 17:00 : Özetler
- 17:15 : CANLI Real Betis - Atletico Madrid İspanya La Liga 11. Hafta Maçı
- 19:15 : Özetler
- 19:30 : CANLI Villarreal - Almeria İspanya La Liga 11. Hafta Maçı
- 21:30 : Özetler
21:45 : CANLI Roma - Napoli İtalya Serie A 11. Hafta Maçı
23:45 : Özetler
00:00 : Oliveira - Makhachev UFC Dövüş Gecesi
Bugün S Sports ekranlarında Roma - Napoli İtalya Serie A maçı olacak. Maç 21:45'de başlayacak.
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 12188 MHz.
- Polarizasyon: Vertical (dikey)
- DVB-S2-8PSK
- Symbole rate: 27500 ksym/s
- FEC:5/6
- D-Smart 78. Kanal
- TV+ 77. Kanal
- TiviBu 73. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- Vodafone TV 11. Kanal