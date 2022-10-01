S Sport canlı izle! 1 Ekim 2022 Mallorca - Barcelona canlı izle! S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
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Mallorca - Barcelona maçı bugün S Sport Plus ekranlarında olacak. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
Mallorca - Barcelona maçı canlı izle! S Sport canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? S Sport canlı izle! S Sports canlı izle şifresiz! S Sport Plus canlı izle! S Sport şifresiz canlı izleme linki, S Sport canlı yayın izle araştırılıyor. İşte S Sport canlı yayın izle linki...
S Sport canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. S Sport canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.
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Mallorca - Barcelona maçı 1 Ekim Cumartesi 2022 tarihinde yani bugün saat 22:00 'da S Sport ekranlarında yayınlanacak.
MALLORCA - BARCELONA MAÇI CANLI İZLE!
- 00:00 : La Liga Nations
- 00:30 :Moto 3 & Moto GP Japonya
- 02:30: Portekiz Ligi Özetler
- 03:30: İspanya La Liga
- 05:30: La Liga Chronicles
- 06:00: CANLI 3.lük Maçı FIBA Kadınlar Basket Dünya Kupası
- 08:00: EuroLeague Geçen Sezon Özetler
- 09:00: CANLI Final Maçı FIBA Kadınlar Basket Dünya Kupası
- 11:00: Golden State - Washington NBA Pre-Season
- 13:00: CANLI Cumartesi Futbolu
- 15:00: CANLI Cadiz - Villarreal İspanya La Liga 7. Hafta Maçı
- 17:00: Özetler
- 17:15: CANLI Getafe - Valladolid İspanya La Liga 7. Hafta Maçı
- 19:15: Özetler
- 19:30: CANLI Sevilla - Atletico Madrid İspanya La Liga 7. Hafta Maçı
- 21:30: Özetler
- 22:00: CANLI Mallorca - Barcelona İspanya La Liga 7. Hafta Maçı
- 00:00 :WWE Smackdown
Bugün S Sports ekranlarında Mallorca - Barcelona LA Liga maçı olacak. Maç 22:00'da başlayacak.
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 12188 MHz.
- Polarizasyon: Vertical (dikey)
- DVB-S2-8PSK
- Symbole rate: 27500 ksym/s
- FEC:5/6
- D-Smart 78. Kanal
- TV+ 77. Kanal
- TiviBu 73. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- Vodafone TV 11. Kanal