S.A.V ne demek, açılımı nedir? S.A.V anlamı nedir? SAV Türkçesi ve anlamı! Hz. Muhammed S.A.V ne demek?

SAV açılımı nedir? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed anılırken kullanılan s.a.v ifadesi hakkında sav ne demek, açılımı nedir? sav anlamı nedir? sav Türkçesi ve anlamı! Hz. Muhammed sav ne demek? soruları merak konusu oldu. Peki, Peygamber efendim sav ne demek? İşte detaylar haberimizde...

S.A.V NE DEMEK?

Salavat, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir. En yaygın biçimleri Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem şeklindedir. Kur'an'da Ahzab Suresi'nin 56. ayetinde Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e salâvat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salat ve selâm okumaları istenir. Müslümanlarda namaz içinde tahiyyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli dualarda (Mevlid) ve Muhammed'in adını söyleyince ya da yazınca ona salavat okurlar.

Genellikle Hz. Muhammed'in ismi söylendikten hemen sonra "sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklinde söylenen salâvat, yazıda ise "s.a.v.", "s.a.s." veya "s.a." olarak kısaltılır, "Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun" anlamına gelir.

S.A.V AÇILIMI NEDİR?

s.a.v., "Allah'ın selamı onun üzerine olsun" anlamına gelen "sallallâhu aleyhi ve sellem" sözcüğünün kısaltılmışı. Hz. Muhammed'in adı anıldıktan sonra söylenir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN HZ.MUHAMMED (S.A.V) KİMDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), 571 yılında Mekke'de doğdu. Mekke'nin ve Arabistan'ın en nüfuslu kabilesi olan Kureyş'in, Benihaşim (Haşimoğulları) boyundandır. Babası Kureyş kabilesinin lideri ve Mekke yöneticisi olan Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah, annesi ise yine aynı kabilenin Zühre boyundan Vehb bin Abd Menaf'ın kızı Amine idi. Süt annesinin ismi ise Halime'dir.