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Rygrad ne demek? Rygrad oyun ismi ne anlama geliyor?

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Rygrad ne demek? Rygrad oyun ismi ne anlama geliyor?

Steam'de yer alan ancak henüz yapım aşamasından olan Rygrad oyunu hakkında en çok merak edilenler arasında Rygrad oyunu ismi yer alıyor. Peki, Rygrad ne demek? Rygrad oyun ismi ne anlama geliyor? İşte, Rygrad nedir? Yanıtı...

Rygrad ne demek? Steam'de yer alan ancak henüz yapım aşamasından olan Rygrad oyunu hakkında en çok merak edilenler arasında Rygrad oyunu ismi yer alıyor. Peki, Rygrad ne demek? Rygrad oyun ismi ne anlama geliyor? İşte, Rygrad nedir? Yanıtı haberimizde...

RYGRAD NE DEMEK?

Rygrad, omurga anlamına gelmektedir. (Danca dili)

Danca, Danimarka'da konuşulan, İskandinavca olarak da bilinen Kuzey Cermen dil ailesinden bir dildir.

Steam'de yer alan Rygrad isimli oyunun gündeme gelmesi üzerine Rygrad kelimesinin anlamı merak ediliyordu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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