Ryan Kent piyasa değeri ne kadar?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in ne kadar piyasa değeri var merak ediliyor. Geçtiğimi sezon Rangers'ta 44 maçta 3 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Ryan Kent'in piyasa değeri ne kadar, kaç milyon euro? İşte Ryan Kent piyasa değeri!

Ryan Kent piyasa değeri! Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in ne kadar piyasa değeri var merak ediliyor. Geçtiğimi sezon Rangers'ta 44 maçta 3 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Ryan Kent'in piyasa değeri ne kadar, kaç milyon euro? İşte Ryan Kent piyasa değeri haberimizde...

RYAN KENT PİYASA DEĞERİ

Ryan Kent'in piyasa değeri 11 milyon Euro'dur. Ryan Kent, Rangers forması ile geçen sezon çıktığı 44 maçta 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

RYAN KENT KİMDİR?

Ryan Kent 11 Kasım 1996 doğumlu Süper Lig takımı Fenerbahçe'de kanat pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcu.

Liverpool akademisinden yetişen Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. 2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2017'de Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra bir kez daha kiralık olarak Bristol City'ye gitti. Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı.

Eski bir İngiltere genç millî futbolcusu olup ülkesini 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde temsil etmiştir.