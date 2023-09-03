Ryan Kent neden yok, sakat mı? Ryan Kent kadroda yok mu?
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna taraftarın yıldız futbolcusu Ryan Kent alınmadı. Taraftarlar, bu karara sert tepki gösterdi. Peki, Ryan Kent neden yok? Ryan Kent kadroda yok mu?
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer kaleci Dominik Livakovic kadroda yer alırken, taraftarın sevgilisi Ryan Kent kadroya alınmadı. Peki, Ryan Kent neden yok? Ryan Kent kadroda yok mu?
RYAN KENT KADRODA YOK MU?
Konferans Ligi'nde gruplara kalan sarı-lacivertlilerde Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Ankaragücü maçının kamp kadrosu açıklandı. Dominik Livakovic kadroya alınırken, Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent ve Emre Mor kadroya dahil edilmedi.
Ryan Kent'in kadroya alınmadığını gören sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla bu karara sert tepki gösterdiler.