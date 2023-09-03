Ryan Kent neden yok, sakat mı? Ryan Kent kadroda yok mu?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna taraftarın yıldız futbolcusu Ryan Kent alınmadı. Taraftarlar, bu karara sert tepki gösterdi. Peki, Ryan Kent neden yok? Ryan Kent kadroda yok mu?