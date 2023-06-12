Ryan Kent kimdir? Ryan Kent kaç yaşında, nereli? Ryan Kent hangi takımda? Ryan Kent hayatı ve biyografisi!

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ryan Kent hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ryan Kent'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ryan Kent kimdir? Ryan Kent kaç yaşında, nereli? Ryan Kent hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ryan Kent hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ryan Kent'in hayatını araştırıyor. Peki, Ryan Kent kimdir? Ryan Kent kaç yaşında, nereli? Ryan Kent hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

RYAN KENT KİMDİR?

Ryan Kent (d. 11 Kasım 1996), Süper Lig takımı Fenerbahçe'de kanat pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcu.

Liverpool akademisinden yetişen Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. 2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2017'de Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra bir kez daha kiralık olarak Bristol City'ye gitti. Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı.

Eski bir İngiltere genç millî futbolcusu olup ülkesini 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde temsil etmiştir.

Kariyeri

Liverpool

Oldham doğumlu Kent, Liverpool'a yedi yaşında katıldı ve Liverpool akademisinde ilerleyerek U-21 takımının düzenli bir oyuncusu oldu. 2014-15 sezonunu yedek takım için etkileyici bir şekilde tamamlamasının ardından, gösterdiği başarılı performans ile Mart 2015'te dört buçuk yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Ardından 2015 sezon öncesi turu için ilk takım adrosuna çağrılan Kent, Tayland, Avustralya ve Malezya turu için Liverpool'un 30 kişilik kadrosunda yer aldı. 17 Temmuz 2015'te Kent, Avustralya A-League ekibi Brisbane Roar'a karşı alınan 2-1'lik galibiyette yedek kulübesinden gelerek ilk kez ilk takımda forma giydi ve Kırmızılar için ilk takım kadro numarası aldı.

Coventry City ve Barnsley'e kiralanması

Liverpool, oyuncunun sezon öncesindeki performansından etkilendikten sonra Kent'i kiralık olarak almak için bir sürü teklif aldı. Kent sonunda Eylül 2015'te Coventry City'e katıldı ve 16 Ocak 2016'ya kadar dört aylığına genç bir kiralık anlaşması yaptı. Coventry City'deyken ilk profesyonel maçına 12 Eylül 2015'te Scunthorpe United'a 1-0 kaybedilen League One maçında yedek olarak çıktı. 3 Kasım'da Kent, Barnsley karşısında alınan 4-3'lük galibiyette oynadı ve gol attı. Ertesi gün, Liverpool'un yeni teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından değerlendirilmek üzere yaklaşan uluslararası tatil sırasında Liverpool'a döneceği açıklandı. 5 Ocak 2016'da Liverpool tarafından geri çağrıldı ve FA Cup üçüncü tur maçında Exeter City deplasmanında ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. Maç 2-2 sona erdi ve Kent 57 dakika sonra oyundan alındı.

26 Temmuz 2016'da Kent, sezon sonuna kadar Barnsley'e kiralandı. Barnsley formasıyla kulüpteki ilk golünü 27 Ağustos 2016'da Rotherham United'a karşı alınan 4-0'lık galibiyette attı. Kent, kulübün sezon sonu ödüllerinde Barnsley'in Sezonun Genç Oyuncusu seçildi.

Freiburg ve Bristol City'e kiralanması

Etkileyici bir sezon öncesinin ardından 10 Ağustos 2017'de Kent, Liverpool ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı ve yaz transfer döneminin son gününde sezon sonuna kadar Freiburg'a kiralandı. Sadece altı maça çıktıktan sonra Kent'in Freiburg'daki kiralık dönemi sona erdi ve 8 Ocak'ta kulübü Liverpool'a döndü.

12 Ocak 2018'de Kent, sezon sonuna kadar Bristol City'e kiralık olarak katıldı.[16] Robins'teki görevi başarısız oldu, çünkü sadece 10 lig maçında oynadı ve hiçbirinde ağları bulamadı. Daha sonra Bristol City'nin Kent'in oynama süresinin azlığı nedeniyle Liverpool tarafından 300.000 £ para cezasına çarptırılacağı bildirildi.

Rangers

2018-19: Kiralık sezonu

22 Temmuz 2018'de Kent, 2018-19 sezonu için sezonluk kiralık olarak Rangers'a katıldı. İlk maçına 26 Temmuz 2018'de UEFA Avrupa Ligi'nde NK Osijek karşısında alınan 0-1'lik galibiyetle çıktı. Scottish Premiership'deki ilk maçına 5 Ağustos 2018'de Aberdeen karşısında alınan 1-1'lik beraberlikle çıktı. Kulüp için ilk golünü 15 Eylül 2018'de Dundee'ye karşı alınan 4-0'lık galibiyette attı. 31 Mart 2019'da Kent, 2-1 kaybedilen Old Firm derbisinde Celtic'e karşı gol attı. Maç sırasında Kent, Celtic kaptanı Scott Brown ile bir tartışmaya girdi ve Brown yere itildi. Kent, İskoçya Futbol Federasyonu tarafından geriye dönük olarak suçlandı. Temyiz başvurusunu kaybettikten sonra iki maç men cezası aldı. Tüm müsabakalarda 43 maça çıkan Kent, kulüp adına altı gol attı ve dokuz asist yaptı. 7 Nisan'da Kent, kulübün sezon sonu ödüllerinde Rangers adına 2018-19 sezonu için 'Yılın Genç Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. 5 Mayıs 2019'da Kent, Rangers için gösterdiği performansın ardından 2018-19 PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Ayrıca 2018-19 sezonu için PFA İskoçya Yılın Takımı'na seçildi.

Kent, teknik direktör Jürgen Klopp'un Kent'in gelişimini değerlendirmek istemesi ve Rangers teknik direktörü Steven Gerrard'ın Kent'in Rangers ile kiralık olarak yeniden anlaşmasını istediğini bildirmesiyle 2019-20 sezonu öncesi için Liverpool'a geri döndü. Kent ayrıca Leeds United'ın da ilgisine maruz kaldı ve Leeds teknik direktörü Marcelo Bielsa, Liverpool'un Bradford City ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında Kent'i bizzat izledi. Kent, Bradford City, Borussia Dortmund, Sporting CP ve Sevilla ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçlarında yer aldı. Klopp, Sevilla karşısındaki performansının ardından Kent'i överek şunları söyledi: "Ryan, Sevilla maçında sansasyonel anlar yaşadı - bire bir pozisyonlar onun en büyük gücü. O harika bir çocuk, harika bir oyuncu."

2019-günümüz: Bonservisinin alınması

Kent, 3 Eylül 2019 tarihinde Rangers ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Rangers, Liverpool'a 6,5 milyon £ tutarında bir ilk transfer ücreti ödedi ve gelecekteki performansına veya Kent'in satılmasına bağlı olarak potansiyel ödemeler ile birlikte bonservisi alındı.

Oyun tarzı

Kanat oyuncusu olarak oynayan Kent, her iki kanatta da rahatlıkla oynayabilir, ancak çoğunlukla sol kanat oyuncusu olarak oynar, ayrıca ikinci forvet veya hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak da oynayabilir.[31] Özellikle 'bire bir durumlarda' topla birlikte koşarak dripling yeteneğinin yanı sıra çalışma hızı ve orta yapma becerisiyle tanınır.