Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'i ise şampiyon Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, yeni sezona hızlı bir başlangıç yaparken, ilk transfer Ryan Kent oldu. PeKİ, Ryan Kent kimdir? Ryan Kent kaç yaşında, mevkisi ne?

Fenerbahçe, Ransgers ile yolları ayıran Ryan Kent'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki yıldızın, UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en iyi 11'ine seçildi. Peki, Ryan Kent kaç yaşında, mevkisi ne? Ryan Kent kimdir?

RYAN KENT KİMDİR?

Ryan Kent (d. 11 Kasım 1996), Süper Lig takımı Fenerbahçe'de kanat pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcu.

Liverpool akademisinden yetişen Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. 2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2017'de Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra bir kez daha kiralık olarak Bristol City'ye gitti. Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı.

Eski bir İngiltere genç millî futbolcusu olup ülkesini 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde temsil etmiştir.

Oyun tarzı

Kanat oyuncusu olarak oynayan Kent, her iki kanatta da rahatlıkla oynayabilir, ancak çoğunlukla sol kanat oyuncusu olarak oynar, ayrıca ikinci forvet veya hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak da oynayabilir. Özellikle 'bire bir durumlarda' topla birlikte koşarak dripling yeteneğinin yanı sıra çalışma hızı ve orta yapma becerisiyle tanınır