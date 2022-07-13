Galatasaray'da hücum hattına transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Gelişme sonrası, Ryan Kent kimdir? Ryan Kent kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımlarda oynadı?

RYAN KENT KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Kasım 1996

(25 yaşında),

Oldham, Birleşik Krallık

Boy: 1,73 m

Kilo: 65 kg

Ryan Kent (d. 11 Kasım 1996), İskoç futbol takımı Rangers'da kanat pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur.