Ryan Kent kimdir? Ryan Kent kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımlarda oynadı?
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Galatasaray kenar oyuncu takviyesi için rotasını İskoçya'ya çevirdi. Rangers'ın İngiliz yıldızı Ryan Kent için görüşmelere başladı. Ryan Kent kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımlarda oynadı? Ryan Kent kimdir?
Galatasaray'da hücum hattına transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Gelişme sonrası, Ryan Kent kimdir? Ryan Kent kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımlarda oynadı?
RYAN KENT KİMDİR?
Doğum tarihi: 11 Kasım 1996
(25 yaşında),
Oldham, Birleşik Krallık
Boy: 1,73 m
Kilo: 65 kg
Ryan Kent (d. 11 Kasım 1996), İskoç futbol takımı Rangers'da kanat pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur.