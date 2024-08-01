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Ruzomberok hangi ülkenin nerenin takımı, hangi ligde oynuyor?

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında oynayacağı Ruzomberok maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Ruzomberok hangi ülkenin nerenin takımı, hangi ligde oynuyor?

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Ruzomberok hangi ülkenin nerenin takımı, hangi ligde oynuyor?

RUZOMBEROK HANGİ ÜLKENİN NERENİN TAKIMI?

Temsil ettiği yer: Ruzomberok, Slovakya

Arena/Stadyum : City football club, A.S.

MFK Ruzomberok, Slovakya'nın en üst düzey futbol ligi olan Superliga'da yer alan bir futbol kulübü.

Osman Demir
Osman Demir
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