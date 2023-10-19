Rüzgarın Oğlu filmi oyuncuları kim? Rüzgarın Oğlu filmi konusu, oyuncuları ve Rüzgarın Oğlu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Rüzgarın Oğlu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Rüzgarın Oğlu konusu, özeti ve Rüzgarın Oğlu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Rüzgarın Oğlu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Rüzgarın Oğlu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rüzgarın Oğlu filmini izleyecek olanların merak ettiği Rüzgarın Oğlu konusu nedir, Rüzgarın Oğlu oyuncuları kimler ve Rüzgarın Oğlu özeti gibi konuları inceliyoruz.

RÜZGARIN OĞLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 27 Temmuz 2016 (Fransa)

Yönetmeni: Stephen Hopkins

Race , 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarında rekorkıran dört altın madalya kazanan Afrikalı-Amerikalı atlet Jesse Owens'ı konu alan 2016 biyografik spor drama filmidir.Stephen Hopkins'in yönettiğive senaryosunu Joe Shrapnel ile Anna Waterhouse'un yazdığı filmde, Owens rolünde Stephan James rol alıyor ve Jason Sudeikis , Jeremy Irons , William Hurt ve Carice van Houten'la birlikte rol alıyor. Kanada , Almanya ve Fransa'nın ortak yapımıdır.

Ana çekimler 24 Temmuz 2014'te Kanada'nın Montreal kentinde başladı . Owens ailesi, Jesse Owens Vakfı, Jesse Owens Trust ve Luminary Group tarafından desteklenen filmin yapımcılığını Forecast Pictures, Solofilms ve Trinity Race üstlendi . Film ticari açıdan başarılı oldu ve karışık ve olumlu eleştiriler aldı ve James'in En İyi Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere dört Kanada Sinema Ödülü

RÜZGARIN OĞLU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Stephan James Jesse Owens rolünde

Jason Sudeikis Larry Snyder rolünde

Jeremy Irons, Avery Brundage rolünde

Carice van Houten Leni Riefenstahl rolünde

William Hurt, Jeremiah Mahoney rolünde

Shanice Banton , Ruth Solomon-Owens rolünde

Amanda Crew Peggy rolünde

Jeremy Ferdman Marty Glickman rolünde

Barnaby Metschurat Joseph Goebbels rolünde

Quincella rolünde Chantel Riley

David Kross Carl "Luz" Long rolünde

Glynn Turman Harry Davis rolünde

Jonathan Aris Arthur Lill rolünde

Shamier Anderson, Eulace Peacock rolünde

Tony Curran Lawson Robertson rolünde

Nicholas Woodson Fred Rubien rolünde

Sam Stoller rolünde Giacomo Gianniotti

Eli Goree Dave Albritton rolünde

Anthony Sherwood Rahip Ernest Hall rolünde

Jon McLaren Trent rolünde

Tim McInnerny General Charles rolünde

Vlasta Vrána St. John

Adrian Zwicker Adolf Hitler rolünde

Karl Graboshas Adolf Dassler rolünde

Arthur Holden Rudolf Dassler rolünde

Jonathan Higgins Dean Cromwell rolünde

Anian Zollner Hans von Tschammer rolünde