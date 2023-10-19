Rüzgarın Oğlu filmi oyuncuları kim? Rüzgarın Oğlu filmi konusu, oyuncuları ve Rüzgarın Oğlu özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Rüzgarın Oğlu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Rüzgarın Oğlu konusu, özeti ve Rüzgarın Oğlu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Rüzgarın Oğlu filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Rüzgarın Oğlu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rüzgarın Oğlu filmini izleyecek olanların merak ettiği Rüzgarın Oğlu konusu nedir, Rüzgarın Oğlu oyuncuları kimler ve Rüzgarın Oğlu özeti gibi konuları inceliyoruz.
RÜZGARIN OĞLU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gösterime giriş tarihi: 27 Temmuz 2016 (Fransa)
Yönetmeni: Stephen Hopkins
Race , 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarında rekorkıran dört altın madalya kazanan Afrikalı-Amerikalı atlet Jesse Owens'ı konu alan 2016 biyografik spor drama filmidir.Stephen Hopkins'in yönettiğive senaryosunu Joe Shrapnel ile Anna Waterhouse'un yazdığı filmde, Owens rolünde Stephan James rol alıyor ve Jason Sudeikis , Jeremy Irons , William Hurt ve Carice van Houten'la birlikte rol alıyor. Kanada , Almanya ve Fransa'nın ortak yapımıdır.
Ana çekimler 24 Temmuz 2014'te Kanada'nın Montreal kentinde başladı . Owens ailesi, Jesse Owens Vakfı, Jesse Owens Trust ve Luminary Group tarafından desteklenen filmin yapımcılığını Forecast Pictures, Solofilms ve Trinity Race üstlendi . Film ticari açıdan başarılı oldu ve karışık ve olumlu eleştiriler aldı ve James'in En İyi Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere dört Kanada Sinema Ödülü
RÜZGARIN OĞLU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Stephan James Jesse Owens rolünde
Jason Sudeikis Larry Snyder rolünde
Jeremy Irons, Avery Brundage rolünde
Carice van Houten Leni Riefenstahl rolünde
William Hurt, Jeremiah Mahoney rolünde
Shanice Banton , Ruth Solomon-Owens rolünde
Amanda Crew Peggy rolünde
Jeremy Ferdman Marty Glickman rolünde
Barnaby Metschurat Joseph Goebbels rolünde
Quincella rolünde Chantel Riley
David Kross Carl "Luz" Long rolünde
Glynn Turman Harry Davis rolünde
Jonathan Aris Arthur Lill rolünde
Shamier Anderson, Eulace Peacock rolünde
Tony Curran Lawson Robertson rolünde
Nicholas Woodson Fred Rubien rolünde
Sam Stoller rolünde Giacomo Gianniotti
Eli Goree Dave Albritton rolünde
Anthony Sherwood Rahip Ernest Hall rolünde
Jon McLaren Trent rolünde
Tim McInnerny General Charles rolünde
Vlasta Vrána St. John
Adrian Zwicker Adolf Hitler rolünde
Karl Graboshas Adolf Dassler rolünde
Arthur Holden Rudolf Dassler rolünde
Jonathan Higgins Dean Cromwell rolünde
Anian Zollner Hans von Tschammer rolünde