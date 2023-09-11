'Rüzgar tersine dönecek' diyen İslam Memiş uyardı! Gerileme sinyalleri öncesi yeni liman vurgusu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten 'yeni liman' vurgusu. ABD enflasyon verisi ve Merkez Bankası faiz kararı öncesi ekonomideki son gelişmeleri yorumlayan Memiş, dolar, gram altın, borsa ve faiz konusunda uyarılar yaptı. "Borsaya alternatif kazançlı bir seçenek var." diyen Memiş, Ekim itibarıyla rüzgarın tersine döneceğine dikkat çekti.

Borsa, altın, dolar ve faiz yorumlarıyla dikkat çeken İslam Memiş'ten yeni tahminler geldi. Uluslararası piyasalarda hareketli bir haftaya girilirken, gözler ABD enflasyon verisine çevrildi. Yurt içinde ise TCMB faiz kararı etkili olacak. Bu hafta uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasını bekleyen Memiş, yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, birikimini emtialarda tutan yatırımcılara ABD enflasyon verisini işaret etti. Memiş, yatırımı borsada bulunanlara da güvenli liman önerisinde bulundu.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

TV100'deki köşe yazısında piyasaları değerlendiren Memiş, "Bu hafta küresel piyasaların odağında ABD enflasyon verisi olacak. Ondan sebep kritik hafta olduğunu söyleyebilirim." sözlerini kullandı.

ABD'de enflasyonun yine yüksek gelmesini beklediğini vurgulayan altın ve finans İslam Memiş tüm ülkelerin enflasyon etkisini hissedeceğini belirtti. "ABD enflasyonu 3,6-3,7 açıklanırsa şaşırmayın." diyen Memiş, enflasyondaki yüksek artışın faiz artırımı anlamına geleceğine dikkat çekti.

"RÜZGAR TERSİNE DÖNECEK"

Bu hafta uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasını beklediğini vurgulayan Memiş, Eylül sonuna kadar bu senaryonun devam edeceğine dikkat çekti. Ekim ayı itibarıyla rüzgarın tersine dönmesini beklediğini belirten Memiş, altının ons fiyatında 1.905 dolar seviyesi tahmininde bulundu.

İÇ PİYASADA YENİ LİMANI İŞARET ETTİ

Orta Vadeli Program'ın piyasalara olan etkisinin takip edileceğini belirten Memiş, önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın açıklayacağı kritik faiz kararına dikkat çekti. "Faiz artırımı yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor." diyen Memiş, BIST 100 endeksi bu haftaki yükselişini sürdürebilir dedi.

Memiş, borsada kazananların kar çıkışı yapıp faize geçebileceklerine dikkat çekti ve borsaya alternatif kazançlı seçenek vurgusu yaptı.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlarken, bu hafta, başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Yılın geri kalanında Fed'in nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizlikler varlığını korurken, daha önce banka yetkililerinin de vurguladığı gibi veri odaklı hareket edilmesi bekleniyor.

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ABD'de son zamanlarda açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin güçlü sinyaller vermesinin ardından Fed'in politika faizini uzun bir süre yüksek tutabileceğine yönelik öngörüler artarken, bu hafta ülkede açıklanacak ağustos Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinden Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacak.

Analistler, enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin bu haftaki enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini ifade ederek, yıllık TÜFE'nin yüzde 3,6 artmasının beklendiğini kaydetti. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildiren analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret ettiğine dikkati çekti.