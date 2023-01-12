Rüzgar Gülü sunucuları kimdir, evli mi? Rüzgar Gülü sunucuları evli mi, isimleri ne? Sunucular kaç yaşında, nereli? Rüzgar Gülü ne zaman, hangi gün?

Rüzgar Gülü, TRT Çocuk'ta yayınlanan bir çocuk yarışma programıdır. Programın sunucuları ise merak ediliyor. Peki, Rüzgar Gülü sunucuları kimdir, evli mi? Rüzgar Gülü sunucuları evli mi, isimleri ne? Sunucular kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Rüzgar Gülü yarışması ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? TRT Çocuk Rüzgar Gülü yarışma programı yeni bölümleri ne zaman?

Rüzgar Gülü programının sunucuları evli mi merak ediliyor. Programı izleyenler, Rüzgar Gülü sunucuları kimdir, evli mi? Rüzgar Gülü sunucuları evli mi, isimleri ne? araştırması yapıyor. Peki, Rüzgar Gülü sunucuları Serkant Özenç ile Emel Yurt kimdir? Emel Yurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkant Özenç kimdir, kaç yaşında, nereli?

RÜZGAR GÜLÜ SUNUCULARI KİMLERDİR?

Rüzgar Gülü, TRT Çocuk'ta yayınlanan bir çocuk yarışma programıdır. Programın sunuculuğunu Serkant Özenç ile Emel Yurt yapmaktadır. Yeni hâli ile Hafta içi her gün saat 18.55'te canlı olarak yayınlanmaktadır.

RÜZGAR GÜLÜ SUNUCULARI EVLİ Mİ?

Rüzgar Gülü sunucuları Serkant Özenç ve Emel Yurt Özenç evlidir.

RÜZGAR GÜLÜ YARIŞMA FORMATI NASIL?

Yarışma, daha önce başvuru yapıp başvurusu onaylanan çocuk yarışmacılar tarafından soru-cevap eşliğinde oynanmaktadır. Önce bilgisayar, rastgele bir oyun seçer. Ardından o oyundan sorular gelir. Atasözleri oyunu hariç tüm sorularda iki seçenek vardır ve toplam cevaplama süresi 90 saniyedir. Yarışma sonunda, toplam doğru cevap sayısına göre çeşitli ödüller verilir.

Aşağıda, yarışmada bulunan oyun adları verilmiştir:

TRT Çocuk Kahramanları : TRT Çocuk'ta yayınlanmış veya yayınlanmakta olan programlar ve çizgi filmlerdeki karakterlerinin isimleri sorulur.

Ne Nerede Türkiye? : Türkiye'deki tarihi yapıların, doğal güzelliklerin ve diğer beşeri unsurların hangi şehirde bulunduğu sorulur.

Ne Nerede Dünya? : Dünyadaki tarihi yapıların, doğal güzelliklerin ve diğer beşeri unsurların hangi ülkede bulunduğu sorulur.

Nesi Meşhur Türkiye? : Türkiye'de adıyla, tadıyla veya herhangi bir özelliğiyle meşhur olan şeylerin hangi şehre özgü olduğu sorulur.

Nesi Meşhur Dünya? : Dünyada adıyla, tadıyla veya herhangi bir özelliğiyle meşhur olan şeylerin hangi ülkeye özgü olduğu sorulur.

Kitap Kurdu : Türk edebiyatı ve Dünya edebiyatından ünlü romanların ve hikâye kitaplarının hangi yazara ait olduğu sorulur.

Atasözleri : Atasözlerimiz sorulur. Bu oyunda bir atasözü verilir ve boş bir yer bırakılır. O boşluğa gelecek kelime bulunmaya çalışılır.

Hayvanları Tanıyalım : Doğadaki çeşit çeşit hayvanların isimleri sorulur. Bu oyunda sadece hayvanın resmi verilir ve ismi bulunmaya çalışılır.

RÜZGAR GÜLÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

Program, yayınlandığı sürece hafta içi her gün saat 18.55'te ekranlara gelmekte ve 19.20'de sona ermektedir.