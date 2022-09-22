Rüzgar gülü pervanelerinin ilçeden geçişi şaşkınlığa neden oldu Genel Haberleri Rüzgar gülü pervanelerinin ilçeden geçişi şaşkınlığa neden oldu Sivas'ın Gürün ilçesinde yaklaşık 80 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu. Rüzgar gülü pervanelerinin ilçeden geçişi şaşkınlığa neden oldu SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde yaklaşık 80 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu. Malatya'ya gittiği öğrenilen rüzgar gülleri pervaneleri Gürün ilçesinden geçmesi görenlerin dikkatini çekti. İlçede trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Dev rüzgar gülleri kanatları ilçe merkezine geldiği sırada vatandaşlar meraklı gözlerle pervaneleri izledi. 80 metre uzunluğundaki pervanelerin ilçeden geçişi kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı. Genel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı Hisarcık Sivas Gürün Genel Haberler

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