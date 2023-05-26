Rüzgar Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinde mi oynayacak?

Kuruluş Osman dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy kimdir ve Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinde mi oynuyor soruları merak ediliyor. Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinde hangi rolü oynadığı ve Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinde mi oynuyor soruları gündeme geliyor. Peki, Rüzgar Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinde mi oynuyor?

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RÜZGAR AKSOY, ÖMER DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz haftalarda Turgut Alp rolünü oynadığı Kuruluş Osman dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy, kadroya dahil oluyor. Rüzgar Aksoy'un Gamze'nin (Gökçe Bahadır) eski eşi Haluk Tezel'e hayat verecek. Haluk'un 19. bölümden itibaren dizide yer alacağı, Gamze ile Ömer'in (Selahattin Paşalı) hayatında tansiyonu iyice yükselteceği öğrenildi. Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi, 12 Haziran'da sezon finali yapacak.

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

Rüzgar Aksoy (d. 5 Ocak 1981, İstanbul) Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

Filmografisi

2018 Keşif Mehmet

2018 Deliler Fatih'in Fermanı Fatih Sultan Mehmet

2021 Kin Yadigar

Belirsiz Garip Bülbül Neşet Ertaş Mehmet Ali Altın

Televizyon

2008-2010 Adanalı Ferruh 53 bölüm (1-53)

2008 Serçe Devrim 8 bölüm (1-8)

2010-2011 Türkan Haydar 26 bölüm (1-26)

2011 Karakol Cengiz 8 bölüm (1-8)

2011-2012 Sen de Gitme54 bölüm (1-54)

2012 Mesut Yar ile Burada Laf Çok Kendisi Konuk

2012 Annem Uyurken Cem 8 bölüm (1-8)

2013 Galip Derviş Tayfun 1 bölüm (2)

2013 Umutsuz Ev Kadınları Mehmet

2014 Ah Neriman Arif 4 bölüm (1–4)

2015-2017 Kara Sevda Tarık Soydere 74 bölüm (1-74)

2016 Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Mimberci Hasan

2017 Yüz Yüze Ender 2 bölüm (1-2)

2018 Koca Koca Yalanlar Osman 12 bölüm (1-12)

2018 Mesut Yar ile Laf Çok Kendisi Konuk

2019 Bir Zamanlar Çukurova Ercüment 4 bölüm (30-33)

2020 Ramo Halef 11 bölüm (1-11)

2021 Arıza Balaban 8 bölüm (21-28)

2021-2023 Kuruluş Osman Turgut Bey 65-124

2023- Ömer Haluk Tezel 19-