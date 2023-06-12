Rüzgar Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy hayatı ve biyografisi! Rüzgar Aksoy kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Rüzgar Aksoy, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Rüzgar Aksoy hakkında merak edilenler. Rüzgar Aksoy hayatı ve biyografisi. Rüzgar Aksoy kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Rüzgar Aksoy merak konusu oldu. İşte Rüzgar Aksoy hakkında merak edilen Rüzgar Aksoy kimdir, Rüzgar Aksoy hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?





5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğan Rüzgar Aksoy İstanbul Üniversitesi'nde Radyo – Sinema – Televizyon okuduktan sonra Haliç Üniversitesi konservatuarında Oyunculuk bölümü üzerine yüksek lisans yapmıştır.