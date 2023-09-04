Oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi mi ve eşi kimdir soruları gündeme geliyor. Ömer dizisinin sevilen oyuncusu Rüzgar Aksoy, uzun süredir birlikte olduğu dans sanatçısı olan sevgilisi ile dünyaevine girdi. Peki, Rüzgar Aksoy evlendi mi? Oyuncu Rüzgar Aksoy kiminle evlendi, eşi kimdir?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi. Rüzgar Aksoy kiminle evlendi, eşi kimdir soruları gündeme geliyor. Rüzgar Aksoy evlendi mi? Oyuncu Rüzgar Aksoy kiminle evlendi, eşi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

RÜZGAR AKSOY EVLENDİ Mİ?

Polonezköy'de düzenlenen bir kır düğünüyle evlenen Aksoy ile Sancaklı'nın nikah şahitleri arasında ünlü oyuncular Bora Cengiz ve Yiğit Uçan da vardı. Çiftin düğününde Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da vardı. Düğün öncesi köpekleriyle samimi pozlar veren çift, davet boyunca sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

RÜZGAR AKSOY EŞİ KİMDİR?

Yasemin Sancaklı, nikahın ardından Instagram hesabındaki soyadını "Yasemin Sancaklı Aksoy" olarak güncelledi. Instagram hesaplarından ortak bir paylaşım yapan çift, "Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz" ifadelerini kullandı.