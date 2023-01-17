Rüyada görülen zeytinyağı, helal mal ve helal rızk kazanmaya işaret eder. Zeytinyağı ile yağlandığını gören kimse, hasta ise şifa bulur demişlerdir. Rüyasında zeytinyağı içtiğini gören kişi, sihre (büyüye) ve­ya hafif bir hastalığa yakalanır şeklinde yorumlanmıştır. Peki, Rüyada zeytinyağı görmenin anlamı ve yorumu nedir? Rüyanda zeytinyağı içmek, dökmek, zeytinyağı şişesi görmek ne demek?

Rüyada zeytinyağı görmek, uzun ömre, sevinç ve sürura işarettir. Rüyada zeytinyağı; arzuların harekete gelmesine ve hastalıklardan afiyete alamettir. Kişinin rüyada zeytinyağı görmesi, ilme, hikmete, berekete ve menfaate, güzel rızka, mübarek zata ve güzel eşe delalet eder. Çünkü zeytin mübarek bir meyvedir. Peki, Rüyada zeytinyağı görmenin anlamı ve yorumu nedir? Rüyanda zeytinyağı içmek, dökmek, zeytinyağı şişesi görmek ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA ZEYTİNYAĞI GÖRMENİN ANLAMI VE YORUMU

Rüyada zeytinyağı çok, bol nimete nail olmaya, bol ve geniş bir rızka salip olmak demektir. Günahkar bir kimsenin rüyasında zeytinyağı görmesi, iman ve hidayet nuruna ermeye, tövbeye, ilme işarettir. Rüyada zeytinyağı görmek, emniyet edilir sağlam şeye tutunmaya ve insanların hayırlılarına delâlet eder.

Rüyada görülen zeytinyağları, rızık ve helal mal, onunla yağlanan kimse için de şifadır. Zeytinyağları, ilim, bereket ve hidayet, batini nur ve helal rızıktır. Bazen zeytinyağının rüyalarda görünmesi göz, kalp nuruna ve yeni bir evlada işarettir.

Rüyada güzel, lezzetli ve temiz zeytinyağının kötü bir şekilde görülmesi sözü bozmaya, kötü zeytinyağı şişesinin güzel ve hoş olarak görülmesi, güzel muameleye alamettir.

Rüyada görülen zeytinyağı, helal rızktır. Abdülgani Nablusi ye göre; Zeytinyağı görmek, kalp nuruna, yeni çocuğa veya eski eşyaların değiştirilmesine delalet eder. Rüyada berrak bir zeytinyağı görmek, kendisi için iyi niyetli kişiler tarafından iyilik düşünüldüğüne, bulanık zeytinyağı görmek ise kendisi hakkında dedikodu yapıldığına ve işlerinin kıskanıldığına delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen zeytinyağı, rızık ve helal mal, onunla yağlanan kimse için de şifadır.

RÜYADA ZEYTİNYAĞI İÇMEK

Rüyada Zeytinin yağını içtiğini görmek, vücudun sağlığına, afiyete, hastaların iyileşip afiyet bulmasına, sabır ve sebata delalet eder. Bir kimsenin rüyada zeytinyağından içtiğini görmesi, sihirden veya hastalıktan kurtuluşa işarettir. Rüyada zeytinyağından yemek, helal mala delalet eder. Yine rüyada zeytinyağı görmek veya yemek, hayır ve berekete işarettir.

RÜYADA ZEYTİNYAĞINI DÖKMEK

Bazı kere de zeytin yağını yemeğe, salataya dökmek kolay elde edilen mala, helal rızka, sevince ve geçimde genişliğe işaret eder.

RÜYADA ZEYTİNYAĞI KUTUSU GÖRMEK

Bir kimsenin rüyasında zeytinyağları kutusu görmesi, rızık ve helal mala delalet eder, afiyet ve şifaya alamettir. Bazen da zeytinyağının kutusu, ilim, bereket, hidayet, hikmet, batını nur ve helal rızka delalet eder.

RÜYADA ZEYTİNYAĞI BİDONU GÖRMEK

Su bidonu içinde zeytin yağı görmek, rüya sahibinin zenginliğine delalet ettiği gibi, zeytin yağı bidonu görmek de, bölgede ucuzluğun olacağına, bolluk ve bereketin geleceğine işaret eder.

RÜYADA ZEYTİNYAĞINI SATIN ALMAK

Rüyada zeytinyağından satın aldığını görmek, hayır ve menfaate, feyz ü berekete delalet eder ayın zamanda bol ve geniş rızka işarettir. Kirmanî demiştir ki: Rüyada zeytinyağını satın alıp evine götürdüğünü görmek, hayırlı rızka ve çok mala delalet eder.

RÜYADA ZEYTİNYAĞI FABRİKASI GÖRMEK

Rüyada zeytinyağını üreten fabrikayı görmek, rüya sahibinin büyük bir iş yapmaya teşebbüs edeceğine işaret eder. Rüyasında zeytinyağlarının fabrikasında çalıştığını gören kimse sıhhat bulur, maddi durumu düzelir ve saadete erişir.

RÜYADA ZEYTİNYAĞINI DOLDURMAK

Bütün insanlar için hayra alamettir. Mal, eşya ve şerefli bir kimseye de delalet eder. Rüyada zeytinyağını doldurduğunu görmek, hayır ve berekete delalet eder.

RÜYADA ZEYTİNYAĞI ŞİŞESİ GÖRMEK

Yine zeytin yağı rüyası, göz ve gönül nuruna ve kalp sefasına delalet eder. Zeytinyağının şişesi bolluğa delalet eden bir rüya olduğu gibi, insanların ondan istifade edeceği menfaatli yağmurların yağacağına da alamettir. Rüyada zeytinyağıyla dolu testiyi görmek, dünya malı ile tabir edilir.

RÜYADA ZEYTİNYAĞININ DÖKÜLMESİ

Çetinlik ve meşakkate işarettir. Rüyada zeytin sıktığını görmek, hayır ve menfaate, selamet ve afiyete delalet eder. Rüyada zeytin sıkacak aleti görmek, talebe için ilme, fakir için rızka delalet eder. Sıkacak aleti hayra da delalet eder.

Rüyada zeytinleri sıkan bir kimseyi görmekse, keder, üzüntü, şiddet ve sıkıntıdan kurtulmaya alamet eder.

RÜYADA ZEYTİNYAĞIYLA YAĞLANMAK

ziynet ve ferahlık ile tabir olunur. Sürdüğü yağ normali aşmamışsa, bu ziynettir. Eğer yağın kokusu çirkin ise, koku ve kuvveti nispetinde kötü bir isimle anılmaya delalet eder. Genel anlamda rüyada zeytinyağı görmek hayırlı bir rüya olup, bolluk ve berekete delalet etmektedir. İlme, berekete, hidayete, batın"" nura, helal rızka, göz ve kalp nuruna, Bununla yağlanmak şifaya, Temiz zeytinyağının kötü kokması sözü bozmaya; Zeytinyağı satan kimseyi görmek meliklere yakın olmaya, ilim sahiplerine hizmet etmeye; hidayet ve ilme delalet eder. Berrak, temiz şişede zeytinyağı bolluk ve berekettir.