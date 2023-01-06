Rüyada bir yerden bir yere atladığınızı gör­mek bit halden diğer hale geçmeye işarettir. Yukarıdan aşağıya at­lamak memur ise azil, zengin için fakirlik, tüccar için zarar, işçi için işsizlik işaretidir. Hendek, dere ve duvardan atlamak güç du­rumlardan kurtulmak şeklinde yorumlanır. Peki, Rüyada yüksekten atlamak ne anlama gelir? Rüyada yüksek binadan atlamak, yüksekten denize atlamak ne demek?

Rüyada yüksekten atlamak kıymetinin hemen yükselmesine delâlet eder. Bir yerden başka bir yere atlamak, sosyal statünüzün olumlu yönde değişmesi anlamındadır. Aşağı atlamak, para durumun tamamen tersine dönmesi, yukarı atlamak, gelire ve zenginliğe; dere, hendek veya duvardan atlamak, rahata ermek demektir. Peki, Rüyada yüksekten atlamak ne anlama gelir? Rüyada yüksek binadan atlamak, yüksekten denize atlamak ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA YÜKSEKTEN ATLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yüksekten atlamak, birisine karşı güven kaybını işaret etmektedir. Bu kişi sizin oldukça yakınınızda ve değer verdiğiniz bir kişidir. Ancak yaşanacak olan çeşitli olayların sonrasında, ona karşı olan güveniniz tamamen ortadan kalkacaktır. Rüya ile ilgili olarak en fazla yorum yapılan konulardan birisi de makam kaybıdır. Bir statünün sizden alınması ve kötü dönem işareti, bu rüyanın sonuçları arasında bulunmaktadır.

RÜYADA YÜKSEK DUVARDAN ATLAMAK

Riskli bir işe kalkışmayı, maddi anlamda işaret eden rüyalardan sayılır. Bu rüya ile anlatılmakta olan konu, gereksiz yer alınacak olan riskin, kötü sonuçlanacağıdır. Ani bir karar sonucunda adım atılan bir işin kötü sonuçlanması hem sizi hem de ailenizi oldukça üzecektir.

RÜYADA YÜKSEK BİNADAN ATLAMAK

Bir resmi evrak ya da işlemle ilgili işaret şeklinde anlaşılması gereken rüyalardan birisidir. Bir devlet kurumunda devam eden işleminiz, gelmesini beklediğiniz bir evrak akla gelmelidir. Bu konuda ne kadar aceleci olduğunuzu da göstermektedir.

RÜYADA YÜKSEKTEN SUYA ATLAMAK

Çok zor günlerin hemen ardından, huzurlu ve mutlu bir dönemin geleceğini haber vermektedir. Bu günler içerisinde hem maddi hem de manevi açıdan alınacak güzel haberler ve kısmetler, moralinizi oldukça yükseltecektir. Ancak bu durum için de biraz zamana ihtiyaç duyduğunuzu ifade edelim.

RÜYADA YÜKSEKTEN DENİZE ATLAMAK

Tanımadığınız ve sizi oldukça rahatsız edecek olan bir kalabalığa, yakın zamanda girecek olduğunuzu işaret etmektedir. Bu kalabalık içerisinde olmanız ise bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Kısa süre içerisinde gireceğiniz bu çevrenin olumsuz etkisine katlanmak ve sabır göstermek, lehinize olacaktır.

RÜYADA YÜKSEKTEN DÜŞMEK

Sizi oldukça kötü etkileyecek olan bir ayrılığı gösterir. Bu ayrılığın çok değer vermiş olduğunuz bir kişi ile olması, etkisini şiddetlendirecektir.