Rüyaların bir kısmı inananlara göre kaderimizden bahseder ve bizlere bir şeyler anlatmaya çalışır. Bu nedenle vatandaşlar da gördükleri rüyaların ne demek olduğunu ne anlama geldiğini merak etmekte ve araştırmakta. Böylece rüyalarına bir anlam yüklemekteler. Sıklıkla görülen rüyalarla ilgili şu sorular gelmekte ''Rüyada valiz görmek ne demek? Rüyada bavul görmek ne demek? Rüyada valizle (bavulla) bir yere gitmek ne demek?'' Bizde bu sorulara cevaplar derledik. İşte detaylar.

RÜYADA VALİZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada valiz görmenin birden fazla anlamı ve verdiği mesaj vardır. Genel olarak kabul gören tabir, kesin olarak gideceği bir yer seyahat edeceği bir zaman geldi demektir. Bu yol ve seyahat rüyayı gören kişi için olumlu olaylara ve durumlara yol açabileceği gibi yolun sonunda rüya sahibi kişi için olumsuz bir sürpriz ile de karşı karşıya gelebilirler.

Rüyada valiz görmek çıkılacak bir tatile ya da iş seyahatine işaret etmektedir. Bir kimse rüyasında valiz görmüşse kendisine hiçbir fayda getiremeyecek işlerle meşgul olmasının bir nedeni olarak gereksiz ve anlamı olmayan bir seyahate çıkabilir. Bu rüyayı gören kişi aşk ve özel hayatında boşa ümitler besleyerek hüsrana uğrayacak demektir.

RÜYADA AĞIR VALİZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada görülen ağır ve büyük valiz görmenin anlamı ise, bu rüyayı gören kişinin morali bozulacağına,can sıkan ve keyifleri kaçıracak olayların yaşanacağına işarettir

RÜYADA HAFİF VE KÜÇÜK VALİZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hafif olan bir valiz görmenin anlamı ise işlerinin hafifleyeceğine ve rahatlayacağına işarettir. Bavulun ağırlığın hiç hissedilmeyecek kadar hafif ve boş olması ise genellikle rüyayı gören kişinin bazı işlerinin ters gideceğine, yolunda giden işlerinin birden yoktan yere bozulacağına ve uzun zaman öncesinden planlanmış olan işlerinsarkacağına işarettir. Bu durum rüyayı gören kişide üzüntü ve can sıkıntısına sebep olacaktır. Bozulan planların aslında kişi için aslında hayırlı olmadığı ortaya çıkacak böylece planlarının bozulduğu için rüyayı gören kişi bozulduğu için sevinecek bile.

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